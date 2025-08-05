Челябинцы готовы потратить 15 тысяч на подготовку к школе

Большинство родителей покупают форму и канцелярию на маркетплейсах

Челябинцы начинают собирать детей в школу уже с середины лета. В среднем родители закладывают 15 тысяч рублей, чтобы подготовить одного ребенка, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».

Больше половины опрошенных начинают закупаться в июле, 16% — в июне, а 19% — не раньше первой половины августа. Есть и те 11%, которые оставляют все на последний момент. Родители часто выбирают товары для школы вместе с ребенком (44%), 21% и вовсе дают сделать выбор полностью самостоятельно. 34% покупают все необходимое сами.

Самые высокие траты, признаются челябинцы, уходят на форму (69%). Ранее мы писали, что полный комплект на школьную одежду и канцелярию для мальчика будет стоить 13 500 рублей, для девочки — 12 900 рублей. Далее в статье расходов следуют гаджеты (44%), учебники (32%) и канцтовары (27%).

Преимущественно товары для школы сегодня закупаются на онлайн-площадках — маркетплейсах и сайтах объявлений (60%). В спецмагазины с этой целью ходят 17%, а в офлайн-супермаркетах и гипермаркетах закупаются 11%.