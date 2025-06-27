В челябинских школах не будут ставить оценки за поведение

Регион не попал в перечень пилотных по проведению эксперимента

Оценки за поведение не будут ставить в школах Челябинской области. Эксперимент проведут в 84 российских школах, сообщили в Минпросвещения России.

Оценки за поведение будут ставить ученикам с первого по восьмой классы. Пилотный проект будут реализовывать с 1 сентября в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии.

«Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся»,— пояснили в министерстве.

В Челябинске тем временем подводят итоги ЕГЭ — 44 выпускника написали экзамен на 100 баллов.