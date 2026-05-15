Посевная-2026 в Челябинской области: на 15 мая сделали 22% от плана

Аграрии засеяли 353 тысячи гектаров яровых культур

На Южном Урале продолжается весенняя посевная кампания. К середине мая земледельцы обработали 22% запланированных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минсельхоза.

Зерновыми занято почти 200 тысяч гектаров, что составляет 18% от плана. Масличными засеяли 141,5 тысячи гектаров — 33%. Картофеля и овощей посадили 16% и 18% соответственно.

В погожие дни техника на полях работает практически круглосуточно. Так, в Уйском округе индивидуальный предприниматель Александр Гаврилов задействовал все силы, чтобы уложиться в сроки. Его хозяйство существует 17 лет, здесь трудятся 28 человек.





«На каждом тракторе закреплено по два человека. Трактора работают круглосуточно, как и у всех», — рассказал Александр Гаврилов.

В этом году фермер впервые решил посеять подсолнечник. Раньше эту культуру не выращивал.

«Будем сеять 1150 гектаров подсолнуха. Из них 800 гектаров уже посеяли, это примерно 70%», — пояснил аграрий.

Для новой культуры приобрели пропашную сеялку «Гаспардо» итальянской сборки. Семена используют российские, гибрид «Кречет». Общая посевная площадь хозяйства в этом году составит 4900 гектаров. Это на 500–600 гектаров больше, чем в прошлом сезоне.





Работу ведут в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности

».