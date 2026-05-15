На Южном Урале продолжается весенняя посевная кампания. К середине мая земледельцы обработали 22% запланированных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минсельхоза.
Зерновыми занято почти 200 тысяч гектаров, что составляет 18% от плана. Масличными засеяли 141,5 тысячи гектаров — 33%. Картофеля и овощей посадили 16% и 18% соответственно.
В погожие дни техника на полях работает практически круглосуточно. Так, в Уйском округе индивидуальный предприниматель Александр Гаврилов задействовал все силы, чтобы уложиться в сроки. Его хозяйство существует 17 лет, здесь трудятся 28 человек.
«На каждом тракторе закреплено по два человека. Трактора работают круглосуточно, как и у всех», — рассказал Александр Гаврилов.
В этом году фермер впервые решил посеять подсолнечник. Раньше эту культуру не выращивал.
«Будем сеять 1150 гектаров подсолнуха. Из них 800 гектаров уже посеяли, это примерно 70%», — пояснил аграрий.
Для новой культуры приобрели пропашную сеялку «Гаспардо» итальянской сборки. Семена используют российские, гибрид «Кречет». Общая посевная площадь хозяйства в этом году составит 4900 гектаров. Это на 500–600 гектаров больше, чем в прошлом сезоне.
Работу ведут в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».