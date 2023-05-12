В Госдуме поддержали право регионов определять судьбу бродячих собак

Действующий закон могут выполнить не все субъекты

Накануне, 11 мая, комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал принять законопроект о наделении регионов правом определять порядок обращения с безнадзорными животными. Председатель комитета Дмитрий Кобылкин пояснил, что не все субъекты могут работать в рамках действующего закона. Он подчеркнул, что принятая ранее система требует совершенствования. В ИА «Первое областное» разбирались, что изменится после введения нового порядка.

16 депутатов Госдумы подписались под новым вариантом законопроекта, который внесли на рассмотрение депутатам и председателю парламента Вячеславу Володину. В числе авторов законопроекта и председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Новый документ предусматривает право регионов самим определять порядок обращения в безнадзорными животными.

Согласно проекту документа, опубликованному на сайте Госдумы, субъекты могут не применять некоторые положения действующего ФЗ № 498 от 27 декабря 2018 года. Другими словами, регионам разрешат не отлавливать безнадзорных животных с последующим размещением их в приюты. Собак можно будет размещать в пунктах временного содержания, что действующим законом делать запрещено. Субъекты своими законодательными актами могут определять порядок обращения с безнадзорными животными, обходя принятый ранее метод «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск». В пояснительной записке к законопроекту депутаты добавили, что в наделении такими правами учитывались географические, климатические, социально-экономические и иные аспекты специфики регионов.

«По данным Роспотребнадзора, ежегодно около 400 тысяч человек обращается по поводу укусов животных, значительная доля приходится на безнадзорных собак. И цифры кардинально не меняются. В отдельных регионах, наоборот, фиксируется рост. Это одна из причин большого количества инициатив от регионов, которые поступают в комитет. Мы видим полемику, которая развернулась в обществе. В этой ситуации можно сколько угодно выяснять, кто виноват. Очевидно, что требуются дополнительные решения», — пояснил накануне Дмитрий Кобылкин.



Он отметил, что в России 30% населения проживает в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. В таких условиях невозможно решить проблему приютами, когда населенные пункты расположены в сотнях километров друг от друга. Большая часть субъектов не имеют возможности строить госприюты, и ПВР могут стать выходом.

«Сегодня на экспертном совете были озвучены аргументы всех сторон: и регионов, и общественников, и органов власти. В некоторых моментах позиции противоположные, но все едины во мнении, что система обращения с животными требует дальнейшего совершенствования, а наша общая и главная задача — защитить людей», — рассказал председатель комитета Дмитрий Кобылкин.

Эксперты обсудили, что принятие нового закона не потребует финансовых вложений. Между тем действующий закон обходится регионам в миллионы рублей ежегодно. Так, представители Российского экологического общества обратились в Госдуму с просьбой пересмотреть действующий закон, так как в документе нет информации о затратах на его реализацию. Только в 2022 году в Челябинске отлов и содержание одного бездомного животного обходились бюджету города в 41 тыс. рублей. В 2023 году в Челябинской области выделили на отлов и содержание животных без владельцев более 105 млн рублей: 42 млн — на отлов, 63 млн — на содержание в государственных приютах.

«Большое внимание последние годы уделялось созданию приютов. По сравнению с 2020 годом количество выросло почти на 60%. Сегодня их насчитывается около 700. Но по-прежнему люди продолжают страдать от нападений и укусов собак, есть и смертельные случаи. И никто не сможет убедить пострадавших и их семьи в том, что принятых мер достаточно. Важно то, что обсуждаемый законопроект не отменяет существующей системы и не закрывает приюты», — пояснил председатель Кобылкин.





Накануне в Челябинской области депутаты Заксобрания утвердили штрафы за неправильный выгул и содержание питомцев. Сегодня в Центре управления регионом первый заместитель министра сельского хозяйства Евгений Литвинов разъяснил, что принятая мера — часть большой работы по формированию у граждан подхода к ответственному содержанию животных, уменьшению числа популяции выброшенных на улицу собак.

«По примерным подсчетам, собранным из муниципалитетов, в Челябинской области около 11 тысяч бродячих собак. Чтобы их отловить, вакцинировать и стерилизовать, потребуется около полумиллиарда рублей в год», — озвучил он предполагаемые суммы затрат для эффективной реализации действующего закона.

О том, как на самом деле работает закон, знают местные власти. Глава Коркинского городского округа Наталья Лощинина лично писала в Госдуму обращения с просьбой пересмотреть положения документа. В феврале 2022 года Коркино прогремел на всю страну, когда на девочку-школьницу набросилась стая собак.

«Собаки, по словам жителей и сотрудников следственных органов, были чипированные. Чудом ребенок остался жив. Правда, за это время девочка перенесла уже не одну операцию и реабилитационные мероприятия по восстановлению психологического состояния», — рассказывает ИА «Первое областное» Наталья Лощинина.

При этом городской округ ежегодно выделяет средства на отлов и стерилизацию бездомных животных. Суммы из местного бюджета превышают областную субсидию.

«К примеру, только за прошлый 2022 год из областного бюджета выделено 654 тыс. рублей, а из коркинского бюджета 856 тыс. рублей. Отловлено 109 животных. Практически все возвращены на прежние места обитания. За 1 квартал текущего года уже израсходовано 400 тыс. рублей из местного бюджета. Отловили за 3 месяца 63 собаки. На сегодняшний день отыгран контракт на средства областной субвенции», — поясняет она.

У Натальи Лощининой сформирован свой пакет предложений по этой проблеме. В апреле этого года она выступила на специальном заседании Общественной палаты региона, встреча была посвящена проблеме бездомных животных.

Глава округа считает, что необходимо сформировать систему контроля численности и содержания домашних животных, некие службы контроля (или общественные организации).

«Также нужно на законодательном уровне закрепить ответственность владельцев животных, обязать абсолютно каждого гражданина регистрировать своего питомца. Завел собаку или кошку без регистрации — штраф, отправил на самовыгул, выбросил животное — штраф», — считает она.

Лощинина выступает за безвозвратный отлов и помещение отловленных животных в приюты. Для этого необходима сеть относительно небольших пунктов передержки (и более крупных приютов «неограниченного приема»).

«Существуют различные мнения: оставлять все как сейчас или же возвращаться к существовавшему до этого методу — усыплению. Споры о гуманности продолжаются до сих пор. Одно могу сказать точно: возвращать животных в прежнюю среду, обрекать их на голодную смерть — это точно негуманно», — резюмирует глава округа.

Напомним, в Челябинской области общественность будоражат случаи нападения животных на человека. По последним фактам проверку организовали в Следственном комитете. Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как челябинский хирург восстановил волосы оскальпированному собаками мальчику.