Следственный комитет начал проверку по факту нападения собак на ребенка в Троицке

Следователи дадут оценку действиям ответственных за отлов бездомных животных чиновников

В Троицке началась доследственная проверка по факту нападения бродячих собак на ребенка в поселке ГРЭС. Сотрудники регионального СУ СКР намерены установить все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.



Напомним, в троицком поселке ГРЭС стая бездомных собак 10 марта напала на 14-летнего мальчика, один из псов укусил его за руку. Родители обратились за медицинской помощью и пожаловались на происшествие в соцсетях. По их словам, в поселке постоянно обитает стая из семи собак, регулярно проявляющих агрессию. В администрации города оправдались тем, что денег, выделенных на отлов и чипирование безнадзорных животных, на всех не хватает.

«В ходе проверки будет проверена достоверность информации, установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных», — заявляют в пресс-службе СК РФ.