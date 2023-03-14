Закону об обращении с животными четыре года. Почему южноуральцы все еще боятся бродячих собак

Журналист ИА «Первое областное» о том, что гуманность дорог обходится не только региональному бюджету, но и здоровью людей

В минувшие выходные стало известно, что Следственный комитет организовал проверку по сообщению жительницы Троицка о нападении бродячих собак на ее сына. 14-летний подросток направлялся в школу, когда его окружили семь агрессивных псов, один из них укусил школьника за руку. Случай в Троицке не единичный, в феврале этого года прокуратура организовала проверку после нападения собак на школьницу в Копейске. Год назад бродячие собаки практически растерзали девочку в Коркино. Пострадавшая проходила длительное лечение в детской областной больнице. Закон «Об обращении с животными» был принят четыре года назад. Но, как показывает статистика, безопаснее за это время на улицах городов и сел от собачьих стай не стало.

Идеология закона заключается не в борьбе с бродячими животными, а в цивилизованном обращении с ними. Уличных кошек и собак отлавливают, увозят в приюты. В приютах животные проводят 21 день: их лечат, стерилизуют, прививают, чипируют, а затем службы отлова возвращают животное туда, откуда вывезли. Здоровая собака должна вернуться, условно, в ту же песочницу во дворе многоквартирного дома, откуда ее забрали. Она больше не сможет размножаться и проживет в этой песочнице столько, сколько позволит ей здоровье и условия пропитания.

В этом году местным властям разрешили создать список мест, запрещенных для возврата после отлова. Муниципалитеты сразу стали включать в эти списки парки, скверы, территории школ, детских садов и районы с плотной жилой застройкой.

После нападения на школьника мэрия Троицка отчиталась, что с начала года в городе отловили 54 собаки. Но на сегодняшний день на отлов поступило еще 85 заявок от горожан. По данным городской администрации, отлов каждой собаки обходится в 17 тысяч рублей. К примеру, минимальный размер оплаты труда в России на этот год составляет почти 16,3 тысячи рублей.

В 2023 году в Челябинской области выделили на отлов и содержание животных без владельцев более 105 млн рублей: 42 млн — на отлов, 63 млн — на содержание в государственных приютах. Но на практике трудно оценить эффективность этих вложений: точную популяцию уличных собак на территории всей Челябинской области подсчитать невозможно.

21 день для каждой собаки в госприюте — фактически санаторий за счет регионального бюджета. К сожалению, случаи, когда работникам приюта удается найти хозяев своим подопечным, — капля в море.

Метод «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат» (ОСВВ) за четыре года, судя по регулярным жалобам россиян в социальных сетях, не показал своей эффективности. Станут ли чипированные собаки, выпущенные на мороз и испытывающие голод, добрее? Это вообще гуманно?

В последнее время озвучиваются предложения оставить всех собак после отлова на постоянное проживание в госприютах. Но за чей счет банкет? — Регионального бюджета.

Итог действия закона за четыре года — раскол общества на тех, кто поддерживает инициативу пожизненного содержания в приютах, и тех, кто против. Проявления конфликта можно легко увидеть в социальных сетях. Как и новых жертв нападений собак.