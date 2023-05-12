Минсельхоз призвал жителей Челябинской области участвовать в обсуждении работы по отлову собак

Неравнодушие южноуральцев отражает общую картину в сфере обращения с безнадзорными животными

В Челябинской области накануне ввели штрафы за неправильное содержание собак: выгул без намордника, порчу благоустройства и так далее. В Центре управления регионом сегодня, 12 мая, встретились с первым заместителем министра сельского хозяйства Евгением Литвиновым. Чиновник пояснил, штрафы — это не самоцель, а привлечение внимания к проблеме безнадзорных животных. Он призвал южноуральцев присылать свои предложения и повышать дисциплину содержания собак.

Евгений Литвинов разъяснил нормы новых изменений о содержании животных. Их основная цель — дисциплина и цивилизованный подход к обращению с животными, соблюдение прав окружающих людей.

«Кому хочется ругаться с соседями или наступать на отходы жизнедеятельности собак? Да никому. Если все будут соблюдать нормы, то никаких конфликтов и штрафов быть не должно», — пояснил он.

Он уточнил, что органы местного самоуправления утвердят список мест, где можно будет подкармливать безнадзорных животных. Напомним, региональным законом делать это запрещается в жилых массивах с плотной застройкой и вблизи социальных объектов. Также ведомство открыто для предложений.

«Недавно предложили зоозащитникам направить в Минсельхоз свое видение решений проблемы. Мы открыты для всех. Единственное, что мы никогда не встанем на позицию, которой навредим нашим гражданам и детям. Если активисты попросят отменить все нормы и разрешить кормить везде — мы так не сделаем», — пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов.

Он призвал жителей по возможности помогать приютам. Доля возвращенных владельцам уличных собак по-прежнему мала. По итогам прошлого года из 5,7 тысячи отловленных собак только 1,2 тысячи удалось устроить новым хозяевам. По примерным подсчетам министерства, в Челябинской области потребуется около полумиллиарда в год на содержание всех имеющихся в регионе бродячих собак.