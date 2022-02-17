«Мама, мне холодно, я не могу стоять»: жительница Коркино рассказала о нападении собак на дочь

Пятиклассница находится в реанимации в ЧОДКБ

Накануне всю Челябинскую область потрясла трагедия в Коркино. Ученица пятого класса школы № 9 Марина отправилась на занятия около 11 часов утра. Возле мусорных баков девочку настигла стая псов. Собаки напали на ребенка и сорвали кожу с головы. Об этом Первому областному информагентству рассказали брат и мама пострадавшей.

Марину от более страшной участи спасла соседка — женщина увидела в окно жуткую картину и выбежала из дома с метлой.

«Мне отец позвонил, рассказал о случившемся. Я с работы сорвался, прибежал. К тому моменту мамы и Марины на месте уже не было — уехали в больницу. Сейчас сестра в реанимации, возможно, понадобится пересадка кожи. На место происшествия приехали полиция, ПДН, депутат Иван Скиба был. Мы так волнуемся все, переживаем. Мне от вида этих луж крови плохо стало», — рассказал брат потерпевшей Вадим Черепанов.



Мать девочки Екатерина Ледовских в момент трагедии находилась дома с младшей дочерью.

«Мне позвонила соседка, я выбежала в чем была — в халате. Я заорала как сумасшедшая от увиденного. Моя дочка стояла вся в крови, кожа висела отдельно от головы, вместе с волосами. Руки-ноги покусаны. Волосы лежали и возле мусорных баков, много крови было. Она не плакала, просто стояла. Видимо, от шока. Только сказала: „Мама, мне холодно. Я не могу стоять“. Потом ничего не говорила уже, но была в сознании. Всю перебинтованную, с капельницей ее повезли в Челябинск, я ее всю дорогу за руку держала. Она молчала. В реанимацию меня не пустили. Дочке зашили голову, сейчас она в коме. Сегодня поеду в больницу узнавать, что делать дальше. Может, деньги нужны на процедуры. Я, честно, так устала, отовсюду звонят, журналисты приходят. Хочу выключить телефон уже, сил нет. А собак этих убирать надо. Если они своим хозяевам не были нужны, то нам-то здесь они зачем?» — поделилась с нами Екатерина Ледовских.

Местные жители рассказывают, что собаки обжились возле этих мусорных баков и постоянно пугают женщин и детей.

«У меня двое детей 8 и 12 лет. На них тоже постоянно эти собаки нападают. Отбиваться от них бесполезно — только бежать. Недавно женщину один из этих псов укусил. Мы жаловались в администрацию, не раз», — рассказал коркинец Виктор Мизин.

В городской администрации Первому областному информагентству сообщили, что на отлов собак подрядная организация ООО «ЮВИН» выдвинулась сегодня утром.

«К сожалению, чипированные собаки менее агрессивными не становятся. Нужно менять федеральный закон. Сегодня у нас будет совещание по этому вопросу, мы планируем обратиться к депутатам Заксобрания. В прошлом году отлов безнадзорных животных обошелся в миллион рублей. За эти деньги было отловлено, стерилизовано и чипировано 102 животных», — рассказали в администрации.

По факту нападения на девочку СК возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

Случаи нападения агрессивных собак на челябинцев — не редкость. В начале 2022 года стало известно, что в Челябинске определили ответственных за отлов безнадзорных собак. Контракт на ближайший год заключили с ООО «РемКом». Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? А главное — легко ли поймать в городе-миллионнике стаи собак, которые постоянно мигрируют? Чтобы ответить на эти и другие вопросы по отлову бродячих собак, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком и запечатлел рабочий процесс.

