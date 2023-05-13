На месте Симбы в приюте «Спаси меня» появился новый львенок

Карен Даллакяну его привезли на маршрутке





Фонде зоозащиты «Спаси меня» — новый обитатель, львенок по имени Шираз. Трехмесячного зверя в прошлом году подарили на день рождения одному челябинскому бизнесмену. Когда львенок подрос, хозяину стало понятно, что он не знает, как с ним управляться и куда его девать. Позвонили руководителю Фонда зоозащиты Карену Даллакяну

«Полугодовалого львенка к нам привезли на маршрутке. Да-да! Ну а что делать, приняли, конечно. Львенок был рахитичный, лапки кривые — это следствия неправильного кормления. Но в остальном, это здоровый зверь, слава богу. Это не Симба, который к нам попал с переломанным позвоночником и лапками, не Гектор, который страшные травмы в раннем детстве перенес и так и остался инвалидом... Мы назвали львенка Шираз», — рассказал Первому областному информационному агентству Карен Даллакян.

Ширазу сейчас восемь с половиной месяцев. «Он ужасно спокойный», — так описывает его характер Карен. Шираз живет сейчас в вольере Гектора, только бассейн, где любил плескаться тигр, закрыт: львы не самые водоплавающие хищники.

Предстоит определить его дальнейшую судьбу. Учитывая, что львенок здоров и не требует особого ухода, вполне возможно, что его заберет какой-нибудь зоопарк.