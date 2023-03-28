Челябинский хирург восстановил волосы оскальпированному собаками мальчику

Ребенок, лишившийся в свое время большей части волосяного покрова головы, уже выписан из больницы

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) провели редкую косметическую операцию по восстановлению волосяного покрова головы у ребенка. Чтобы вернуть пострадавшему когда-то от нападения собак мальчику нормальную прическу, хирурги решились на эспандерную пластику — метод, редко применяемый при лечении детей, сообщили в Минздраве Челябинской области.



По данным пресс-службы ЧОДКБ, несколько лет назад Максим пострадал от нападения стаи собак. Псы фактически заживо оскальпировали ребенка, содрав большую часть кожи с головы мальчишки.

«После нападения собак мальчик долго лежал у нас в отделении. Была полностью содрана кожа головы, практически не было надкостницы — просто голая кость, пришлось удалять кортикальную пластинку (самая твердая часть кости, защищающая более мягкие слои. — Прим. редакции) и наращивать грануляциями. Вследствие нападения собак у ребенка появилась большая посттравматическая алопеция (выпадение волос на поврежденном участке. — Прим. редакции)», — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии детской больницы Михаил Погорелов.

Помочь ребенку могла косметическая операция. Врачи решились на эспандерную пластику, которая по отношению к детям применяется особенно редко. Как объясняют в пресс-службе ЧОДКБ, метод заключается в том, что под кожу для начала вшивается похожий на маленькую грелку специальный эспандер. Две недели его накачивают физраствором, под давлением «грелки» кожа постепенно растягивается.

«Из растянутой кожи потом выкраивается специальный лоскут, который полностью закрывает дефект. Это сложная и кропотливая операция», — объяснил Михаил Погорелов.





За операцию над Максимом взялся сам завотделением гнойной хирургии, ему помогали еще четыре специалиста: ассистент хирурга, анестезиолог, две медсестры. Медики работали почти три часа, но в конце концов добились своего. Домой Максима выписали с отличным косметическим результатом.

Как сообщало Первое областное информагентство, тяжелые травмы, причиняемые бродячими или безнадзорными собаками детям на Южном Урале, увы, не редкость. 10 марта в троицком поселке ГРЭС стая напала на школьника, один из псов прокусил ему руку.

А в феврале 2022 года пятиклассница из Коркино получила такие же, как у Максима, ранения: напавшие животные сорвали кожу с головы девочки.