Общественники призывают депутатов Госдумы доработать закон об ответственном обращении с животными

Их смутило отсутствие информации о затратах на реализацию законопроекта

Закон «Об ответственном обращении с животными» нужно пересмотреть. С таким призывом выступили представители Российского экологического движения, сообщает «ФедералПресс».

В письме общественников уточняется, что общий объем госинвестиций в проект составит 275 млрд рублей, и около 40 миллиардов рублей ежегодного содержания только для собак. Однако эта информация якобы была удалена из текста законопроекта.

«Сегодня очевидно, что при рассмотрении закона депутаты предыдущих созывов пренебрегли мнением экспертов и ради прохождения закона убрали столь значимые цифры при его принятии», — говорится в письме.

По словам исполнительного директора Российского экологического движения Элмурода Расулмухамедова, у регионов и муниципалитетов нет денег для реализации закона, хотя ответственность за отловленных животных по-прежнему на них.

«Депутаты Госдумы должны признать свои ошибки и не перекладывать ответственность то на муниципальные власти, то на заводчиков собак», — приводит слова эксперта «ФедералПресс».

Напомним, что в прошлом году в Челябинске отлов и содержание одного бездомного животногообходились бюджету города в 41 тыс. рублей. Еще 96,3 тыс. рублей в месяц требовалось для работы одного приюта. В 2023 году в Челябинской области выделили на отлов и содержание животных без владельцев более 105 млн рублей: 42 млн — на отлов, 63 млн — на содержание в государственных приютах.