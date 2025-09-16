В Челябинске заброшку на Свердловском проспекте, 6 завесят фальш-фасадом

Ткань планируют натянуть в октябре

Заброшенный дом № 6 на Свердловском проспекте в Челябинске закроют фальш-фасадом. Мэр Алексей Лошкин настаивает на скорейшем решении вопроса, поскольку разрушающееся здание находится на гостевом маршруте, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тканевый фасад позволит закрыть пустые оконные проемы и обожженные стены на время, пока дом не снесут. Напомним, этот процесс затягивается из-за судебных споров: четыре собственника помещений судятся из-за размера предложенной компенсации.

«Мы просчитали, цена вопроса по фальш-фасаду — 1,5 миллиона рублей. Торги будут организованы до конца месяца, и я думаю, что в октябре тканевый фасад на здание установим», — сообщил вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев.

Также глава города Алексей Лошкин поручил усилить ограждения на всех заброшенных домах, ведь люди находят лазейки, чтобы пробраться внутрь. Так, расселенное общежитие на Коммунаров, 21 в Ленинском районе сегодня будут закрывать бетонными барьерами, ведь туда постоянно проникают люди и устраивают пожары. Снести дом не могут по той же причине, что и на Свердловском: три собственника судятся из-за размера выплаты. Подобную практику с бетонными заборами хотят продолжить на всех проблемных точках.

«Я ставлю вопрос по скорости сноса. Я понимаю, что есть объективные причины, как судебные споры с собственниками помещений, это сильно удлиняет сроки по сносу домов. Насколько я помню, запретов на досрочный снос нет. Поработайте в этом направлении: предлагать провести общее собрание МКД за досрочный снос», — поручил Алексей Лошкин.

Напомним, дом № 6 на Свердловском расселили, а после здесь начались постоянные пожары, любопытные челябинцы шатаются по аварийным этажам, а кто-то вынес из дома все, что мог. Этот дом стал первым, что поручили огородить, — позже по его примеру ограждения начали появляться на всех других заброшках. Подобная судьба получилась у барака на улице Пушкина, напротив пожарной части. Челябинцы начали проникать в брошенные квартиры прямо через окна, но после публикации 1obl.ru все проемы заколотили. Сейчас дом уже начали сносить.