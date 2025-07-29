В центре Челябинска появилась новая заброшка, на ее месте возведут семиэтажку

Пока в открытые окна покинутых квартир заглядывают любопытные

Челябинск пополнился еще одной заброшкой в центре города — двухэтажным деревянным домом по улице Пушкина, неподалеку от одноименного кинотеатра. Вскоре аварийное жилье снесут, а на его месте займется строительством новый для города застройщик. Последние дни жизни зеленого барака запечатлел фотокорреспондент ИА «Первое областное».

Недавно кто-то из жильцов заменил деревянные стеклопакеты на пластиковые. Еще пару месяцев назад окна на первом этаже, занавешенные белым тюлем, открывались на проветривание. Сегодня дом лишился своих жителей и ждет сноса. Дело в том, что постройка конца 20‑х годов прошлого века попала под комплексное развитие территории. На месте обветшалого здания появится новый семиэтажный дом на 150 квартир.

Вот только барак на Пушкина уже начинает повторять судьбу заброшки на Свердловском проспекте. Пока его не снесли и не огородили, любопытные челябинцы начали проникать в квартиры. На глазах у нашего корреспондента двое мужчин, увидев открытое окно и пустую комнату, полезли внутрь со словами: «О, ничего себе, заброшка». Прямо так, не стесняясь, в окно, которое смотрит на Пушкина, где проходят толпы горожан.

В доме всего два подъезда и восемь квартир со странной планировкой (где-то санузел расположен прямо в кухне). Часть жилищ закрыта и опечатана — в такие проникать уголовно наказуемо. Еще несколько квартир открыты, в них уже, судя по оставленной еде и неприятному запаху, кто-то обосновался. Радует, что напротив пожарная часть — возможные возгорания быстро потушат.

Такого хаоса, как в заброшке на Свердловском, здесь нет, люди не оставили добрую половину своих вещей, максимум — черный от старости и грязи матрас. Напомним, что и оставшийся хлам забирать из заброшек нельзя — можно попасть под уголовную статью, штраф и даже арест.

Раньше рядом стоял еще один такой дом, во дворе на Свободы, его уже снесли. Вскоре займутся и этим. На освободившемся гектаре будет строиться новый для Челябинска застройщик — екатеринбургская «Брусника». Компания планирует поставить здесь дом на 150 квартир, реализация проекта стартует осенью этого года. Архитекторы разрабатывали мастер-план проекта с учетом значимости локации для города. Дом станет четырехсекционным, семиэтажным. Дополнительно «Брусника» обновит в квартале Плеханова — Пушкина — Тимирязева — Свободы инженерные сети и благоустроит территорию. По застраиваемой территории в Челябинске уже прошли публичные слушания.