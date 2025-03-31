Аварийный дом на Свердловском проспекте в Челябинске начали огораживать

Вход в заброшку перекроют к 4 апреля

Дом № 6 на Свердловском проспекте, который стоит без окон и дверей, наконец начали огораживать забором. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили на аппаратном совещании в мэрии Челябинска.

Пока перекрыли часть, которая выходит на улицу. К 4 апреля контур закроют и со стороны двора.

Напомним, на прошлой неделе мэра Алексея Лошкина возмутило состояние дома, находящегося на одном из крупных проспектов. Здание должны были снести до конца марта 2025 года, но двенадцать жильцов не согласились с суммой компенсации за изъятое имущество. Пока не решится вопрос с выплатами, дом будет стоять — возможно, до осени. В будущем территорию на месте этого дома застроят по КРТ.

Пока вокруг дома не выставили охрану и ограждения, наш корреспондент побывал внутри и понаблюдал, в каком состоянии сейчас заброшка.