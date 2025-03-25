Когда-то здесь жили люди: что скрывает заброшка на Свердловском проспекте в Челябинске

Постапокалипсис прямо на главной дорожной артерии города

Челябинск, Свердловский проспект, дом 6. Это место называют въездом в город (немного забывая и обижая этим ЧМЗ) и пересечением крупных проспектов. Постройка 30-х годов прошлого века еще несколько лет назад была признана аварийной. Жильцов расселили, а вот дом пока стоит — без окон, без дверей. Наш корреспондент обошел несколько квартир, чтобы понять, кто сейчас занял это здание.

Свердловский, 6 — место, где я все детство пересаживалась на 40-ю маршрутку до бабушки, место, где отец брал напрокат инструменты, где приветливо мигала вывеска цветочного магазина… Прошло всего 15 лет — и ничего этого больше нет: ни 40-й маршрутки, ни бабушки, ни дома на Свердловском. И я больше не езжу этим маршрутом, поэтому не замечаю пустых глазниц дома.

«Что случилось с этим домом? Вроде же с виду нормальным был», — самый частый вопрос, который можно услышать от челябинцев. Или комментарий, что он похож на площадку для фильма ужасов.

После расселения дом постепенно превращался в декорацию к фильму о конце света. Тут как в известном меме: за пару месяцев здание превратилось из роковой красотки в грязную, вонючую заброшку.

В квартирах вообще не оставляет ощущение, что жители покидали их в спешке: валяются фотографии, детские игрушки, школьные тетради. На антресолях кое-где остались соленья. Люди оставляли телевизоры, радио, обувь, люстры. Впрочем, большинство из брошенных вещей уже успел кто-то подобрать.

И само здание почти полностью обнесли мародеры. Пластиковых окон нет, входные двери сняты, на месте батарей зияют дыры. Все, что можно было сдать/продать/забрать себе, — вынесли. Даже удивительно, что в некоторых квартирах остались унитазы, потому что в других их явно демонтировали.

Видно, что в доме еще живут люди, правда, те, что без определенного места жительства. Повсюду вещи свалены в импровизированные койко-места, валяются бутылки из-под водки и шкалики из-под боярышника. В книгах вырваны листы, явно чтобы разводить костры и греться. Отсюда и почти еженедельные пожары. И везде стоит соответствующий запах, от которого слезятся глаза.

Дом, по идее, должны охранять чоповцы. Пока снимали репортаж, к зданию подъехала машина, из нее вышел человек в форме охранника. Спрашиваю, не следить ли за заброшкой он приехал. Отвечает, мол, нет, на другой адрес вызвали, и добавляет: «Не бойтесь, фотографируйте дальше». И тут же сам спрашивает: «Вас поохранять надо?»

Видно, что в дом пробираются ежедневно. Сегодня вот попалась на глаза пара подростков — они выходили из подъезда. Говорят, в квартирах никого нет, но воняет там жутко. Неудивительно: туалеты из квартир все вынесли, а тем, кто тут ночует, «ходить» куда-то нужно.

Подниматься на некоторые этажи и страшно, и опасно: выгоревшие пролеты и потолки готовы обрушиться.

Самым «живым» выглядит первый подъезд дома: чем выше, тем больше тут осталось от прошлых жильцов. Рентгеновские снимки, иконы на стенах, кошачьи лотки. Люди будто оставляли практически всю мелочь, которую не хотели вывозить. Находятся тут и «артефакты»: DVD-диски, компьютерные игры, книги.

Где-то можно составить настоящий портрет жильца. Здесь, например, жил сотрудник РЖД — ребенку на Новый год он принес сладкий подарок с работы.

А тут жилец часто болел: в квартире остался снимок с воспалением легких за 2017 год и МРТ мозга за другой.





В соседней квартире — работник ЧМК.

Еще в одной квартире, скорее всего, жила женщина. Она хранила фото своего сына. На рамке осталась подпись: «Женя, 3 года, 1993 год». По неизвестным причинам фотографию мальчика оставили, и снимок просто вытоптали.

А вот тут человек хранил свой советский портфель с собачкой. Держал его на балконе несколько десятков лет, но решил не забирать в новое жилье. Кажется, это одна из немногих находок, которую еще не стащили жадные до «сокровищ» челябинцы. Даже удивительно становится, что с такими барахольщиками балконы остались целы…

О том, что здесь кипела жизнь, говорят и надписи на стенах. В 2013 году здесь признавались в любви. Спустя 12 лет, в 2025 году, подростки начнут оставлять свои послания: «Рисуй с душой», «Здесь был…» прямо поверх обоев.

Прогоревшие деревянные перекрытия скрипят и обваливаются. Где-то нет пола, остались только перекладины. В квартирах ходить страшно, кажется, дом развалится в любую секунду.

Мародеры выламывают не только окна и двери, но и кирпичи из основания. Практически в каждом подъезде есть сгоревшие до перекрытий квартиры. Кажется, подуй ветер чуть сильнее — и все это рухнет, оставив под завалами и мародеров, и ночных гостей.

Не лучше выглядят бывшие магазины и офисы со стороны улицы — Свердловского проспекта. О том, что здесь когда-то кипела торговля, говорят только оставшиеся плакаты и входные группы.

Дом должны были снести в начале 2025-го. Вот только некоторые жильцы не согласны с суммой компенсации за изъятое имущество. Двенадцать человек обратились в суд, поэтому не исключено, что дело затянется до осени. В будущем территорию на месте этого дома застроят по КРТ.

Мэр Алексей Лошкин отметил, что здесь нужно поставить охрану или забор, чтобы никто не мародерствовал. Вот только забирать уже нечего, разве что жалюзи в некоторых квартирах.