В Челябинске из-за халатности управляек двухэтажки на ЧТЗ списали под реновацию

Жители квартала боятся остаться без достойного жилья после сноса домов

Мэрия Челябинска объявила о реновации квартала в Тракторозаводском районе, затронув 27 двухэтажных домов на улицах Бажова, Котина, Героев Танкограда и Культуры. Внешне дома кажутся крепкими: покрашенные фасады, высокие потолки, толстые стены, даже бомбоубежища — признаки строительства середины прошлого века. Однако за привлекательной внешностью скрывается плачевная реальность. Корреспондент ИА «Первое областное» обошел несколько домов и пообщался с челябинцами, которые не готовы отпускать, хоть и ставшие аварийными, дома.

В конце апреля жильцы участвовали в голосовании о реновации (квартал включили в проект КРТ, хотя окончательного решения еще не было), многие сомневались: что будет с их домами, расположенными в центре города, с просторными комнатами и дорогой землей? Под снос могут попасть не только жилые дома, но и гаражи, спортивная площадка, часть дороги, а на освободившейся территории планируется строительство объектов общей площадью 155,4 тысячи квадратных метров.

Сегодняшнее состояние домов оставляет желать лучшего. Управляющие компании годами игнорировали необходимый ремонт, несмотря на регулярные платежи жильцов. Доходит до того, что весной в домах не выключают отопление — компании просто забывают об этих домах.

«Раньше управляющая компания „Жилкомсервис“ этим кварталом заведовала. Деньги они собирали-собирали, но ничего никогда не делали. В некоторых домах менялось аж по пять управляек. Много лет компании доводили все эти дома до такого состояния: не производили никаких ремонтов, ни текущих, ни капитальных, ни замену инженерных сетей — ничего. Мы, естественно, с этим боролись, но, как видите... Пусть наши дома сейчас вот такие, неказистые, но мы их любим. Все эти годы мы ждали капитального ремонта, мы искренне надеялись на него», — рассказывает жительница ЧТЗ Ирина.

Жители самостоятельно чинят крыши, борются с подтопленными подвалами, где «фекальные болота» стоят до ступеней в подвал, стоит и запах — соответствующий. В одной из квартир часть перекрытий обрушилась в ванную комнату. Аварийные службы не реагируют на многочисленные обращения. Вода с протекающих крыш портит ремонты и мебель.

Такие дыры можно увидеть на чердаках



Вода стоит в подвалах часто, иногда доходит почти до подъездной двери





Несмотря на все беды, жители украшают дворы, убирают мусор, поддерживая порядок, но за красивыми дворами скрываются обветшалые подъезды с покосившимися ступеньками и обваливающейся штукатуркой.

В квартирах — новые ремонты

Некоторые жильцы согласны просто на капитальный ремонт и опасаются программы комплексного развития территорий (КРТ).

«У меня сейчас трешка 58 квадратов, в ней живу я с мужем, мои дети и внуки. Мне сказали, что денежная компенсация из-за того, что дом аварийный, составит 56 тысяч за квадратный метр. И куда я с тремя миллионами? Я даже полуторку в Чурилово не смогу купить. Да и куда мы все в полуторку?» — сетует жительница дома по улице Котина, 36.

Даже если учесть, что рыночная стоимость трехкомнатной квартиры 58 квадратных метров в этом районе оценивается в 3,7 миллиона рублей, жильцы опасаются, что полученной компенсации не хватит на равнозначное жилье. Они указывают на то, что двухкомнатные квартиры в новых домах напротив стоят 6,7 миллиона рублей, а расселят их только через несколько лет, когда цены могут взлететь еще больше.

«В размер компенсации включается рыночная стоимость жилого помещения и доля в праве на общее имущество в многоквартирном доме, в том числе доля на земельный участок, а также все убытки, понесенные собственником в связи с прекращением права собственности (аренда другого жилья, расходы связанные с переездом, поиском другого жилья и оформлением права собственности на другое жилье)», — рассказали в администрации о расчете компенсации.

Также на наш запрос в мэрии ответили, что жители имеют право выйти из КРТ, если треть собственников проголосует против сноса домов после принятия решения о КРТ и до утверждения документации по планировке территории. Распоряжение о КРТ в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда, Культуры было подписано 16 июня.





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