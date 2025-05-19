В Челябинске все расселенные аварийные дома будут огораживать заборами

Такое поручение дал мэр Алексей Лошкин

Заброшенные аварийные дома, из которых расселяют жильцов, в Челябинске будут огораживать заборами, чтобы никто не мог попасть внутрь. Это затронет те постройки, у которых затянутся сроки сноса. Об этом сегодня, 19 мая, во время общения с журналистами рассказал мэр Алексей Лошкин.

Огораживать будут те дома, где сроки сноса откладываются на неопределенный срок, потому что собственники не согласны с размером компенсации.

«Некоторые аварийные дома не могут быть сразу расселены из-за претензий со стороны правообладателей. Они обращаются с исками в суд, где уже устанавливается окончательная выкупная стоимость. Этот процесс носит несколько затяжной характер. И из-за этого фактически расселенные дома, освобожденные от жильцов, должны какое-то время находиться в том состоянии, в котором есть, чаще всего — в непотребном виде. Поэтому я дал поручение вокруг таких домов устанавливать ограждения, когда мы понимаем, что снос зданий затянулся», — сообщил глава города.

Первым подобным примером стал дом № 6 на Свердловском проспекте. Из-за постоянных поджогов, мародерства и опасности, что перекрытия рухнут на любопытствующих людей внутри, здание огородили.

Сейчас такими же громкими примерами могут стать еще три дома. Сегодня на аппаратном совещании вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев доложил о ситуации со зданиями № 2 и 29 на улице Колхозной в поселке Стройгородок-2, в которые прокуратура обязала администрацию ограничить доступ. В доме № 29 расселение завершено (здание признали аварийным в 2017 году), сейчас выносят газопровод. Снести могут только после работ по демонтажу газового оборудования. В доме № 2 (признан аварийным в 2020 году) планировалось расселить жильцов до 2028 года, но по итогу здание расселяют в первоочередном порядке, 15 из 17 квартир уже пустуют. До сноса дом огородят.

Фото: прокуратура Челябинской области

«Давайте заведем за правило: после признания дома аварийным, если затягивается расселение, нужно принимать меры по ограждению объекта. Иначе каждый дом попадает в СМИ, как место, где происходят инциденты», — поручил Алексей Лошкин своему заместителю.

Еще один проблемный дом — № 5 на улице Челябинского Рабочего. Общежитие признано аварийным в 2019 году. Все 137 помещений планировали расселить до 2027 года, но суд постановил начинать с 2026 года. Для расселения мэрии необходимо более 122 миллионов рублей. Глава СК России Александр Бастрыкин после обращения жильцов дал указание возбудить уголовное дело о нарушении прав жителей аварийного общежития.

Также в Челябинске на очереди еще 25 домов, признанных аварийными.

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