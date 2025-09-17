Директора «УКИКО» оштрафовали за некачественное обслуживание домов на ЧТЗ

«Управляйка» не занималась уборкой дворов, ремонтами и содержанием подвалов

В Челябинске на 50 тысяч рублей оштрафовали директора управляющей компании «УКИКО», доведшей дома в Тракторозаводском районе до разрухи. Наказание последовало после проверки прокуратурой нескольких проблемных адресов.

Проверку на ЧТЗ начали после обращений жителей домов № 13 на Савина и 10а на Карпенко. Они пожаловались в прокуратуру на бездействие управляющей компании. Сотрудники прокуратуры и ГЖИ удостоверились, что «УКИКО» не занимается содержанием подвалов, внутридомовых коммуникаций, крыш, не делает текущий ремонт и не убирает дворы.

Ранее директора компании «УКИКО», взявшей под управление почти 600 домов в Челябинской области (в том числе в немецком квартале ЧМЗ), отправили под домашний арест до 6 октября.

Напомним, летом мы побывали в квартале Тракторозаводского района, вошедшем в планы по реновации: под КРТ попал и дом на Карпенко, 10а. Здесь управляющие компании «перебрасывали» дома друг другу, в итоге жилье пришло в ужасное состояние. Несмотря на регулярные платежи жильцов, дома ни разу не видели капремонта, летом в домах забывают выключить отопление, а вода в подвалах стоит круглый год.