Четыре рейса задержали в аэропорту Челябинска

Сама воздушная гавань, несмотря на непогоду, работает в штатном режиме

Сегодня, 26 декабря, утром в аэропорту Челябинска задержали вылет четырех самолетов в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Рейсы выполняет авиакомпания «Победа». Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе аэропорта, воздушная гавань открыта, а авиакомпания решила отложить отправку рейсов по своему желанию.

«На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Задержанные рейсы выполняет авиакомпания „Победа“, они до девяти часов задерживают вылеты по собственным пожеланиям»,— уточнили в аэропорту.

По данным онлайн-табло, максимальная задержка составляет 3,5 часа.

Дозвониться до авиакомпании на момент выхода публикации материала не удалось.