Участники программы «Герои Южного Урала» заботятся о своем регионе

После прохождения обучения они займут руководящие должности в органах власти и на предприятиях

В Челябинской области участники программы «Герои Южного Урала» думают не только о себе. Они проявляют не только лидерские качества, дисциплину и ответственность, но и сочувствие и любовь.

«Сколько я с ними общаюсь, со своими братьями, у всех в основном забота о людях, о населенном пункте, в котором он живет. За город, за свою деревню, за область ратует. Поэтому это люди — созидатели. Если взять их на работу, они будут работать с таким же самопожертвованием. И мы считаем, что это будет очень большая польза для нашего региона», — рассказал член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Сергей Бормотов.

После того как ветераны СВО пройдут обучение, они получат дипломы и смогут занять руководящие должности в органах власти, в организациях и на предприятиях региона. Практические навыки они получают в ходе стажировок в администрациях региональных муниципалитетов.