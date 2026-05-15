На Южном Урале создают среду для роста инженерных кадров

Команды региона подготовили сильные проекты для состязания технологий

В Челябинске завершился XII Всероссийский профориентационный технологический конкурс «Инженерные кадры России» с международным участием. Финал принял Дворец спорта «Юность».

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул масштаб события.

«68 регионов России, а также участники из трех зарубежных стран. Проекты финалистов уже меняют жизнь вокруг нас. За каждой разработкой стоят месяцы работы, споры, переделки и маленькие победы. Хочется сказать участникам: вы уже победители, ведь сделали главное — не побоялись попробовать», — отметил глава региона.

Южноуральские команды представили сильные проекты. Школьники из Лицея № 120 по заданию Челябинского кузнечно-прессового завода собрали прототип автоматизированного участка внутрицеховой логистики. Установка включает робота-манипулятора, конвейер и AGV-тележку. Команда «Кванториума» по заказу «КОНАРа» построила модель ледокола «Катерина Великая» в масштабе 1:72. Кораблик оснастили рабочими винтами и герметичным корпусом. Добиться герметичности оказалось непросто, но именно путь от идеи через неудачу к решению воспитывает настоящего инженера.

Во время дискуссий более 300 специалистов из разных регионов обсуждали, как выстроить цепочку «школа — вуз — предприятие». Эксперты искали способы сделать инженерные классы реально работающими. Южный Урал служит примером того, о чем говорили на дискуссиях. ЧКПЗ выстроил вокруг конкурса целую экосистему. Завод открыл инженерные классы, собственное политехническое отделение и факультет мехатроники в ЮУрГУ. Предприятие дает ребятам настоящие производственные задачи. Система действует: в этом году целевые договоры на обучение получат значительно больше участников «ИКаРа», чем в прошлом.

Алексей Текслер в своем канале в Макс отметил, что регион не случайно принимает такой конкурс.

«Мы последовательно строим среду, в которой молодому инженеру есть куда расти: университеты с сильными техническими школами, Центр промышленной робототехники, инженерная школа „Сердце Урала“, новый межуниверситетский кампус. Все это — возможности для тех, кто хочет создавать, а не просто учиться. Именно эти ребята будут разрабатывать новые решения, развивать промышленность и укреплять технологическое лидерство страны. Мы рады, что это происходит здесь, на Южном Урале», — заключил губернатор.

