Участники программы «Герои Южного Урала» поддерживают друг друга во время обучения

Об участии в региональном проекте рассказал Данила Шашков

В Челябинской области региональная программа «Герои Южного Урала» создает настоящую команду кадрового резерва региона. Ветераны специальной военной операции, проходящие обучение, поддерживают друг друга.

«Всего, чего мы касаемся, — мы чему-то учимся. Неважно, это политика, это бизнес, это предприятие промышленное. Мы учимся. Наши преподаватели из РАНХиГС... Надо отдать должное всем женщинам-преподавателям, которые на протяжении 10 дней находились с нами и будут находиться с нами сейчас. Это максимально активные, позитивные преподаватели. Программа тоже достаточно энергичная, надо постараться продержаться. Но мы продержимся, однозначно. Поддержка большая, мы друг друга здесь поддерживаем»,— отметил участник программы «Герои Южного Урала» Данила Шашков.

После завершения обучения они получат дипломы и смогут занять руководящие должности в органах власти, на предприятиях или в общественных организациях региона. Многие уже продумывают и реализовывают собственные проекты, которые принесут пользу Челябинской области.