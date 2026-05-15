В Челябинске объекты второго и третьего этапов кампуса построят в срок

Объекты первого этапа уже второй учебный год успешно работают

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 мая принял участие в совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер курирует создание кампусов мирового уровня и строительство передовых школ в регионах.





Дмитрий Чернышенко отметил, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по поручению президента в России создается созвездие современных университетских кампусов. Уже ввели в эксплуатацию 33 объекта, еще 14 должны сдать до конца года. На финишной прямой — кампусы в Калининграде, Новосибирске, Челябинске и Нижнем Новгороде. Вице-премьер попросил регионы работать максимально ответственно и соблюдать графики.





Алексей Текслер доложил о текущем статусе строительства межвузовского кампуса в Челябинске. Объекты первого этапа — две гостиницы — уже второй учебный год успешно эксплуатируются. Сейчас они полностью заселены студентами вузов-участников проекта: ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ, МИДиС и ЮУГГПУ.

Строительство объектов второго этапа находится на завершающей стадии. Во всех гостиницах комплекса монтируют внутренние двери, собирают мебель, устанавливают оборудование и проводят пусконаладочные работы инженерных систем.

«Мы подтверждаем ввод объектов в эксплуатацию в июне 2026 года. Количество работников на стройплощадке достаточно для выполнения всех поставленных задач», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что к началу учебного года гостиницы будут полностью готовы к заселению студентов.





Строительство объектов третьего этапа идет по плану, а по некоторым направлениям — с опережением графика. Многофункциональный комплекс возводят быстрее запланированных сроков: монтаж кровли уже ведут, хотя окончательная сдача намечена на конец следующего года. На площадке учебно-научного комплекса из-за неблагоприятных погодных условий скорректировали график. Алексей Текслер подчеркнул: все сроки будут соблюдены.

«После завершения второго этапа все строительные усилия направят на третий этап. Численность работников на площадках превышает нормативы. Мы держим вопрос на контроле и уверены, что поставленные задачи выполнят в срок», — сказал губернатор.

Алексей Текслер также отметил, что на территории челябинского кампуса в апреле 2026 года открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс ЧелГУ. В центре площадью почти 2000 квадратных метров студенты могут заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом и фитнесом. ФОК рассчитан на прием до 300 человек ежедневно.