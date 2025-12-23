Участники программы «Герои Южного Урала» получают уникальные возможности для стажировок

Они учатся управлению вместе с главами муниципалитетов

В Челябинской области реализуется региональная программа «Герои Южного Урала». Ее участники получают уникальные возможности для стажировок. Они учатся на реальных примерах, которые им показывают руководители управлений, главы муниципалитетов, губернатор Челябинской области и его заместители.

«„Герои Южного Урала“ — действительно эффективная программа. Преимущество обучения под руководством представителей органов местного самоуправления — это его практическая направленность. Участники программы разбирают реальные ситуации, осваивают принципы регионального и муниципального управления, современные технологии. Такие кадры — с сильной мотивацией, дисциплиной и ответственностью — очень нужны сегодня Челябинской области», — рассказал председатель Собрания депутатов Нязепетровского муниципального округа Александр Бунаков.

С помощью реальных примеров участники смогут получать ценный опыт. Например, такой опыт ветераны СВО получили в администрации Магнитогорска.

После завершения обучения они получат дипломы и смогут стать руководителями в организациях, на предприятиях и в органах власти.