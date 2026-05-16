Антициклон определит погоду на Южном Урале 16 мая

В регионе будет сухо и маловетрено

По-летнему теплой выдастся в Челябинской области суббота, 16 мая: в ряде округов температура поднимется до +25°C и выше. Благодаря влиянию антициклона облаков будет мало, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбик термометра достигнет +27°C. Переменная облачность. Ветер будет слабым.

В Магнитогорске и Верхнеуральске сегодня переменная облачность и +26°C.

В Аше потеплеет до +30°C. Днем небо ненадолго затянется, в целом ожидается переменная облачность.

В Троицке и Южноуральске лучи солнца прогреют воздух до +27°C. Слабый юго-восточный ветер.

В Кыштыме градусники покажут +28°C.

В целом дневной прогрев в регионе составит +25...+30°C. Осадков быть не должно. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду.