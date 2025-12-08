Участники программы «Герои Южного Урала» перешли к практическим занятиям

Теоретический этап обучения остался позади

В Челябинской области участники региональной программы «Герои Южного Урала» завершили теоретический этап обучения. Он был посвящен изучению основ экономической, бюджетной и промышленной политики, а также знакомил их с аграрным сектором и налоговой системой.

Далее участники проекта приступили к практическим занятиям, чтобы закрепить полученные знания. Например, Владимир Головачев, Андрей Бережнев и Андрей Гуляков отправились в Магнитогорск. Там, под руководством главы города Сергея Бердникова, изучали, как работает финансовый блок администрации.

«Уверен, что боевой опыт, дисциплина и ответственность наших героев, а также полученные знания станут мощным ресурсом для развития Магнитогорска. Они уже видят, как работает сложный механизм городского хозяйства изнутри, и не сомневаюсь, что их взгляд, подкрепленный практикой, поможет найти новые решения стоящих перед нами задач»,— отметил глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Мэр города считает, что с помощью свежего взгляда удастся найти интересные и эффективные решения текущих задач.