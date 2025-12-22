Участники программы «Герои Южного Урала» смогут занять руководящие должности после обучения

Занятия в рамках проекта продлятся год

В Челябинской области ветераны СВО, вернувшиеся к мирной жизни, проходят обучение в рамках региональной программы «Герои Южного Урала». Бойцы, побывавшие на передовой, понимают, как важно сохранять порядок и комфорт в муниципалитетах.

«Участники СВО проявили невероятное мужество, и поддержка таких инициатив, как программа „Герои Южного Урала“, очень важна для формирования положительного примера для будущих поколений. Нужно не только ценить прошлое, но и помогать героям адаптироваться и реализовывать свои потенциалы в мирной жизни», — подчеркнул глава Брединского муниципального округа Николай Плохих.

Обучение в рамках проекта продлится год. За это время участники изучат основы экономики, ознакомятся с управленческой деятельностью, разберутся в новых технологиях. Курс включает в себя четыре образовательных модуля и три этапа стажировок. Реальные знания и опыт они получают под руководством глав муниципалитетов, например, в администрации Магнитогорска.