Третий модуль программы «Герои Южного Урала» пройдет в Магнитогорске

Его концепт уже определен, и уже известно, что к преподаванию привлекут глав муниципалитетов

Третий очный модуль кадровой программы «Герои Южного Урала» пройдет в январе 2026 года в Магнитогорске, об этом сообщил вице-губернатор Роман Воллерт в ходе заседания общественного совета программы. Его концепт уже определен — участники будут изучать основы регионального и муниципального управления, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Третий модуль пройдет в третьей декаде января. По поручению Алексея Леонидовича (Текслера. — Прим. ред.) местом его проведения станет Магнитогорск. Во-первых, для наших городов большая честь принимать этот проект, все с большим удовольствием поддерживают эту историю. А кроме того, восемь участников программы — уроженцы Магнитки, и для них важно показать возможности», — пояснил Роман Воллерт.

Он добавил, что одним из лекторов третьего модуля наверняка станет глава Магнитогорска Сергей Бердников, и в целом к работе с участниками программы будут активнее привлекаться главы муниципалитетов, которые смогут поделиться с героями нюансами управления из первых рук.

Напомним, первый очный модуль программы «Герои Южного Урала» проходил в Чебаркуле и был посвящен государственной политике и системе госуправления. Второй модуль в октябре проходил в Миассе, его темой стали вопросы экономики и финансов. Четвертый, апрельский, модуль будет посвящен современным технологиям управления.

Добавим, каждый блок помимо образовательных дисциплин, включает также занятия по личностному развитию, командообразованию, а также творческие и спортивные мероприятия.