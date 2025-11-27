Снос заброшки на Свердловском проспекте в Челябинске обойдется в 26 млн рублей

Дом не могут демонтировать из‑за трех собственников

Снос дома № 6 на Свердловском проспекте в Челябинске обойдется, по предварительным расчетам, в 26 миллионов рублей. Но заброшку до сих пор не могут убрать из-за собственников, не согласных с суммой компенсации за жилье. Таких челябинцев оказалось трое, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на председателя КУИЗО города Анастасию Лаптиеву.

Бывшие жители дома продолжают оспаривать в суде размер компенсации, именно из-за этого заброшка остается на гостевом маршруте — администрация не может снести ее, так как не является стопроцентным собственником. При этом дом находится в плачевном состоянии: все окна и двери вынесли вандалы, в квартирах постоянно происходят пожары. Об этом на портале 1obl.ru был отдельный репортаж.

«Здание разграблено различными неустановленными лицами, несмотря на то что нами были предприняты попытки ограждения. Забор частично тоже разобран теми же самыми неустановленными лицами», — сообщила Анастасия Лаптиева.

Также из-за продолжительных судебных тяжб город тратит порядка 3 миллионов на охранную организацию, которая три раза в сутки патрулирует заброшку. Сейчас мэрия приняла решение на время закрыть здание фальшфасадом.

Сейчас Челябинск выступил с инициативой на уровне Российской Федерации внести изменения в Градостроительный кодекс в части сноса домов. Предлагается предусмотреть в ряде случаев возможность разбора надземного аварийного конструктива для того, чтобы предотвратить вандализм. Основаниями для досрочного сноса могут стать: наличие судебного спора, невозможность установления местонахождения нанимателей или собственников помещения, вступление в наследство одного из собственников, нахождение собственника или нанимателя за пределами Российской Федерации.

Напомним, судьбу дома № 6 на Свердловском проспекте подняли на пресс-конференции с мэром Алексеем Лошкиным, вместе с еще одним обсуждаемым объектом, который пойдет под снос, — немецким кварталом на ЧМЗ. Но архитектурный ансамбль в Металлургическом районе может стать первым для Челябинска примером фасадизма.