Алексей Лошкин рассказал о судьбе немецкого квартала на ЧМЗ

«Меня восхищает старая архитектура Челябинска. Будем думать»

Немецкий квартал в Металлургическом районе Челябинска, возможно, не будет утерян полностью. Глава Челябинска Алексей Лошкин в ходе итоговой пресс-конференции пообещал обдумать вопрос сохранения одного из домов исторической застройки, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, немецкий квартал на ЧМЗ попал в планы комплексного развития территорий (КРТ). Для строительства нового жилья подрядчик должен снести исторические здания. Наш корреспондент Евгения Старцева спросила главу, возможно ли сохранить хотя бы один дом, чтобы сделать из него музей или арт-пространство.

«Мнение горожан я разделяю. Меня восхищает старая архитектура Челябинска. Конечно, мы будем думать, как реализовать это. Соответствующие рекомендации дадим подрядчику, чтобы здание отображалось в будущем проекте застройки», — прокомментировал Алексей Лошкин.

Тему КРТ продолжил вопрос о судьбе заброшенного и разрушающегося дома по адресу Свердловский проспект, 6. Дом был признан аварийным, его отгородили забором. Сейчас местные власти проходят через судебные процессы по поиску собственников квартир, ведется оценка бывшей жилплощади для выплаты компенсаций.

Глава города Алексей Лошкин сказал, что все споры должны разрешиться в первом квартале 2026 года.

«Территория предполагается для включения в план КРТ. Это будет жилая застройка», — сказал мэр.

Пока — временно — дом завесят фальшзавесой, сейчас объявлен аукцион на ее изготовление.