В мэрии Челябинска думают, как оградить аварийный дом от мародеров

Снос дома № 6 по Свердловскому проспекту затягивается из‑за несогласия собственников с назначенными компенсациями

Аварийный дом на туристическом маршруте Челябинска стал предметом отдельного обсуждения на аппаратном совещании в мэрии. Здание по адресу Свердловский проспект, 6 расселили и планировали к сносу, однако вопрос застопорился, поскольку не все жильцы согласны с размером назначенной компенсации. О чем и о ком беспокоятся чиновники — в материале ИА «Первое областное».

Замглавы города Ирина Волковинская сообщила, что снос планировался уже на первый квартал этого года, но, скорее всего, дело придется отложить до осени: 12 жильцов недовольны суммой компенсации, назначенной за изымаемое имущество, поэтому обратились в суд, который назначил дополнительные экспертизы.

Между тем и без того ветхому дому помогают разрушаться «предприимчивые граждане» — вандалы, мародеры и поджигатели.

«Обращений очень много от жителей соседних домов. Мимо здания проехал — такое ощущение, что там разруха полная. Там ни окон, ничего не осталось. Какие-то просто вопиющие факты вандализма — дом буквально разбирают на части. Мне докладывали, что там увеличили количество сотрудников ЧОПа, но мы видим, что этого недостаточно. Но мы же должны свою муниципальную собственность охранять, до тех пор, пока там ситуация не разрешится. Должны быть предприняты какие-то действия, иначе мы так и будем фиксировать там пожар за пожаром каждую неделю. И это я не говорю про непотребный вид», — возмутился Алексей Лошкин.

Он добавил, что, помимо эстетики, речь также и о безопасности жителей города:

«Там уже буквально стены разбирать начинают, а это реальный риск. Ваша территория, Курчатовский район! Я прошу обратить внимание. Да, там есть история, которой должен заниматься комитет по управлению имуществом. Но давайте мы, со своей стороны, тоже сконцентрируем усилия. Иначе ну разберут стену — а там прямо на машине подъезжают и стену выдергивают, — и все, завалит этих мародеров самих!»

Мэр рекомендовал, «раз охраны недостаточно», установить вокруг дома бетонный забор или подумать над другими решениями, которые обеспечат, прежде всего, безопасность граждан.