Немецкий квартал может стать первым примером фасадизма в Челябинске

Застройщику посоветуют воссоздать фасады снесенных домов

Есть вероятность, что дома, которые будут строить по КРТ на месте немецкого квартала в Металлургическом районе Челябинска, оформят в стиле советской архитектуры. На запрос журналиста 1obl.ru в министерстве архитектуры Челябинской области сообщили, что будущему застройщику посоветуют воссоздать на первых этажах зданий утраченные элементы фасадов.

Такой принцип называется фасадизмом, он позволяет интегрировать исторические здания и их детали в новую застройку. При этом старую архитектуру могут вписать разными способами: в других городах есть примеры, когда сохраняют часть кладки или же старинный кирпичный фасад полностью вписывают в стену современного дома.

В министерстве архитектуры сообщили, что инвестору рекомендуют оформить стилобаты и первые этажи новых домов на улице Социалистической в стилистике квартала.

«Все архитектурные решения пока носят предварительный характер и будут детализированы только при разработке проекта договора о КРТ. Конкретные детали проекта, включая экономические и архитектурные аспекты, станут известны только после выбора инвестора на торгах. Именно он будет обязан разработать проект планировки и межевания территории, и на этом этапе появится конкретика. Окончательное решение по всем вопросам принимает муниципалитет», — сообщили корреспонденту 1obl.ru.

Также пока не определено, какой будет застройка квартала — мало- или многоэтажной. Добавим, что немецкий квартал не является объектом культурного наследия, поэтому аварийные дома не будут сохранять. Также эти дома не планируют переводить в нежилой формат.

Мы обратились за комментарием к челябинским застройщикам и попытались понять, могут ли компании взяться за подобный проект с фасадизмом. Директор по развитию «Группы Голос» Сергей Григорьев отметил, что любые дополнительные ограничения, в том числе фасадизм, могут существенно осложнить экономику проекта.

«Насколько возможно сохранить отдельные элементы, покажет только детальное техническое обследование. В целом — важно беречь знаковые архитектурные объекты. Но при этом сохранять баланс и одновременно развивать город. В каждом случае требуется отдельное, осторожное решение», — рассказал Сергей Григорьев.

На вопрос о возможности сохранения квартала как креативного кластера представитель «Группы Голос» ответил, что такие проекты чаще и логичнее реализуются в центре городов, где есть транспортная доступность и больше возможностей для вовлечения городской аудитории, как, например, у «Свободы2».

«Сегодня все больше девелоперов учитывают в продукте историю места, его архитектурный и культурный контекст. Это уже стало хорошей практикой не только в Челябинске, но и по всей стране. И в случае с немецким кварталом есть высокая вероятность, что будущий застройщик также будет опираться на историю территории. Для девелопера это плюс: когда у места есть прошлое, можно создать более глубокий и сильный проект, который жители и соседи воспримут позитивнее, ведь он будет связан с их личной памятью и идентичностью», — подчеркнул Сергей Григорьев.

Отметим, что на пресс-конференции с главой города Алексеем Лошкиным журналист ИА «Первое областное» поднял вопрос о сохранении хотя бы одного дома, который можно было реорганизовать в музей или арт-резиденцию. Мэр отметил, что переживания горожан о судьбе квартала разделяет, а администрация продумает, какие варианты по сохранению стилистики квартала можно реализовать.