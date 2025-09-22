Сквер в центре Челябинска назовут в честь адвоката Федора Плевако

Такое предложение поступило на торжественном открытии памятника адвокату

Сквер имени Федора Никифоровича Плевако — звучит красиво, не так ли? Совсем скоро точка с таким названием появится на картах Челябинска. С инициативой дать название безымянному северу на пересечении Воровского и Тимирязева выступили сегодня, 22 сентября, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Этот сквер на сегодняшний момент безымянный. На картах он числится как сквер по улице Воровского. Если вы поддержите мое предложение, то с завтрашнего дня мы начнем заниматься этой историей. Я предлагаю, чтобы этот сквер носил гордое имя Федора Никифоровича Плевако», — обратился к губернатору Алексею Текслеру учредитель фонда «Бирюзовый» Кирилл Чиглинцев.

Глава региона согласился с предложением. Уже завтра документы о присвоении парку имени начнут готовить.

Ранее мы писали, что на открытие памятника Федору Плевако приехал актер Сергей Безруков.