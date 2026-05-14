Магнитогорского экс-начальника полиции приговорили к условному сроку за разглашение гостайны

Константину Козицыну присудили 1,5 года условно

Ранее задержанный за разглашение гостайны бывший начальник УМВД России по г. Магнитогорску Константин Козицын 14 мая признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях. По данным источника ИА «Первое областное», Челябинский областной суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.

Бывшего полицейского приговорили к двухлетнему испытательному сроку и лишили права занимать определенные должности в течение двух лет. Напомним, Константина Козицына задержали в декабре прошлого года за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицу из коммерческой организации, не имеющему соответствующего допуска. Следствие предполагало, что обвиняемый лоббировал интересы коммерческой фирмы, используя свое должностное положение.

Полковник полиции был известен своими связями среди высокопоставленных чиновников и VIP‑персон из коммерческой среды. Его задержали на территории охотхозяйства «Чернореченское», которое ранее принадлежало Константину Струкову. Минэкологии региона через суд потребовало лишить золотодобытчика прав на охотничьи угодья. По данным оперативников, там решались вопросы, далекие от охоты.