Сергей Безруков прилетел в Челябинск на открытие памятника Федору Плевако

Артист процитировал Пушкина и вспомнил о съемках сериала про адвоката в Троицке

Сегодня, 22 сентября, центр Челябинска окунулся в атмосферу XIX века. В сквере на пересечении Воровского и Тимирязева торжественно открыли памятник адвокату Федору Плевако, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Нет выше задачи, чем защищать невинно потерпевшего», — такая эпитафия нанесена на монумент.

Памятник установлен на месте бывшего фонтана «Пробуждение». Торжественно открыл архитектурный ансамбль, приуроченный к 180‑летию великого юриста, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Это знак памяти и уважения к человеку, который защищал людей, простых людей, делал это в том числе безвозмездно. Считал, что это его долг. Делал это ярко, интересно. И во многом его образ защитника, оратора вошел в историю. И все поколения юристов помнят и чтут его до сих пор, и так будет», — сказал глава региона.

Как и обещал, на церемонию приехал народный артист России Сергей Безруков. Именно он сыграл великого адвоката в сериале «Плевако», серии которого снимались в том числе на родине Федора Никифоровича — в Троицке. Вместе с Алексеем Текслером Сергей Безруков торжественно открыл монумент, вспомнил, как губернатор предложил снимать сериал в Троицке, и даже прочитал стихотворение Пушкина.

«Я сейчас приведу его подлинные слова, когда он говорил о различии между прокурором и адвокатом: за прокурором стоит холодный незыблемый закон, а за адвокатом — люди с их судьбами, чаяниями. Они полагаются на своих защитников, взбираются к ним на плечи, и очень сложно не поскользнуться с такой ношей. Вот это и есть степень ответственности и той самой совести», — поделился актер.

Также на открытии памятника зачитали письмо от министра юстиции Костантина Чуйченко:

«Федор Никифорович Плевако был беспримерно талантливым адвокатом и настоящим выдающимся оратором. На его профессиональном счету более 200 побед в уголовных и гражданских процессах. Он всегда последовательно отстаивал основополагающие принципы права, гуманизма и справедливости. Особое внимание уделял оказанию безвозмездной правовой помощи всем нуждающимся. Федор Плевако — отличный пример того, как честь и личная порядочность должна сохраняться в любой ситуации, в том числе за пределами сугубо профессиональных отношений. Думаю, что памятник великому адвокату совершенно точно станет еще одним центром притяжения жителей и гостей города Челябинска».