Врач назвала давление, при котором нужен подбор лечения

Показатель 140/90 мм рт. ст. уже считается артериальной гипертензией и требует подбора лечения. Об этом со ссылкой на врача Ольгу Кореннову рассказывает портал Om1.ru.

Специалист пояснила, что из-за постоянного повышенного давления страдают сердце, головной мозг, а со временем может развиться почечная недостаточность. Главная опасность в том, что гипертония часто протекает без симптомов, поэтому многие не догадываются о своей болезни.

Основные факторы риска: хронический стресс, малоподвижность, курение, алкоголь, лишний вес, наследственность и пересоленная еда. Врачи советуют ограничить соль до 5 граммов в день, регулярно измерять давление, больше двигаться и отказаться от вредных привычек.