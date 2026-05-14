Под Златоустом с рельсов сошли порожние вагоны

На движение поездов инцидент не повлиял

Под Златоустом, на станции Бердяуш, во время маневровых работ произошел сход порожнего вагона. Предварительная причина инцидента пока неизвестна, сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.



Сход произошел 14 мая 2026 года в 14:20. На месте работают специалисты. Случившееся не нарушило движение поездов по станции.



Златоустовская транспортная прокуратура проводит проверку. Сейчас стоит вопрос о том, соблюдалось ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.