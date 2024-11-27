Первые серии снимавшегося в Троицке «Плевако» собрали три миллиона просмотров

Сергей Безруков недавно представлял проект на Южном Урале

Первые четыре серии «Плевако» собрали три миллиона просмотров. Снимавшийся в Троицке исторический детектив показал рекордные просмотры и динамику среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Premier в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба платформы. 28 ноября выйдет уже шестая серия, а всего их 10.

Известного уроженца южноуральского города, знаменитого адвоката и судебного оратора сыграл Сергей Безруков. Троицк выступил в роли старой купеческой Москвы, потому что там сохранились здания конца XIX — начала XX века. Жители города приняли участие в массовых сценах. Съемки проходили по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Режиссером исторического детектива является Анна Матисон. Продюсерами выступили народный артист РФ Алексей Учитель и генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Показ сериала начался 7 ноября. После выхода на Premier его покажут на НТВ.