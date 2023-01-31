«Приедешь, я тебя зацелую» — газеты с посланиями от близких получают южноуральские военные на Донбассе

Бойцы благодарят земляков за корреспонденцию и гуманитарную помощь

«...Мы по тебе очень скучаем. Все дружно ждем, терпим несмотря ни на что. Я знаю, что ты справишься со всем, все переживешь и вернешься к нам. Я тебя очень сильно люблю, мой рыжик...»

Это фрагмент письма, которое с сотнями других напечатали газеты Челябинской области для бойцов в зону специальной военной операции. Южноуральским военным доставляют весточки из дома, трогательные письма и последние новости из родных мест. Жители Южного Урала с охотой отозвались на призывы редакций районных газет и участвовали не только в сборе гуманитарной помощи, но и подготовке выпусков изданий. Редакция информационного агентства «Первое областное» решила, что эти послания должны прочесть не только адресаты и читатели районных газет, но и жители всей Челябинской области.

«Здравствуй, дорогой папа! У меня все хорошо. А как у тебя? Как твое здоровье? Нам с мамой трудно без тебя. Мы очень по тебе скучаем. Нам не хватает того времени, когда мы с тобой мастерили. Жду не дождусь, когда мы снова будем что-то строить. Думаю, маленький братик будет нам помогать. У нас все нормально. Я помогаю бабушке и маме, слушаюсь и учусь нормально. Когда я писал это письмо, в голове были миллионы мыслей, что я тебе скажу. Я тебя очень люблю. Желаю тебе здоровья, и чтобы ты поскорее вернулся. Пока, мой любимый папа. Твой сын, Виктор».

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«Привет, любимый! Выпала такая возможность, написать тебе письмо, и я решила воспользоваться ею. Буду писать основное и самое главное для тебя. Мы по тебе очень скучаем. Все дружно ждем, терпим, не смотря ни на что. Я знаю, что ты справишься со всем, все переживешь и вернешься к нам. Я тебя очень сильно люблю, мой рыжик.

У нас все хорошо. Работаем, открываем новые возможности в себе, лишь бы в голову не лезли негативные мысли. И тебе советую брать от жизни все, что она тебе преподносит. Я гарантирую, что это наша последняя разлука. Приедешь, я тебя зацелую, обниму крепко-крепко и никуда никогда не отпущу, даже на работу. Мы теперь пока что маленькая, но семья. Будем расширяться с твоим приходом. Все тебе передают большой привет — друзья, коллеги, родные. Все тебя очень ждут и верят в тебя. Поэтому и ты не теряй веру. Мы рядом, мы в твоем сердце. Мы бережем тебя. Все будет хорошо. Самое главное — береги себя. Будь бдителен и предельно аккуратен. Твои любимые — мама, папа, жена».

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«Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут Злата, мне три года. Я хочу сказать тебе спасибо за твои отвагу и мужество. Мой папа тоже солдат. Он, как и ты, защищает нашу Родину. Я надеюсь, что вы с ним встретитесь. Его будет легко узнать: у него добрые глаза и большое сердце, которое готово защищать нас до последнего своего стука! А еще прошу передать привет и спасибо другим солдатам. Мы всех вас любим и ценим. Несмотря на то, что мы еще маленькие, мы все понимаем, что вы занимаетесь очень важным для всех нас делом. Очень ждем вашего возвращения. Мой папа скучает по мне, как и я по нему. Никогда не забывай, солдат, что ты не один. Когда я вырасту, то тоже буду военной, — я буду работать врачом вместе с папой. С уважением и любовью Злата».

Эти и другие послания опубликовала на своих страницах газета «Сосновская нива». 38 печатных изданий районных и городских газет собрали письма школьников и обращения ветеранов к южноуральским бойцам. Газеты рассказывают о поддержке семей военнослужащих, деятельности волонтеров. Напомним, с инициативой отправить газеты бойцам выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Периодику отправили с крупной партией гуманитарной помощи в конце января. Отдельными рейсами уехала и помощь от волонтеров области. Так, глава Красноармейского района Сергей Сергеев сопроводил груз и передал бойцам личные посылки.

Жителей Красноармейского района благодарят за гуманитарную помощь военным, газета «Маяк». А в минувшие выходные южноуральские бойцы увидели своих близких — министерство обороны РФ организовало телемост.

«Сына увидел, такое ощущение, что он рядом был. Он повзрослел за 3,5 месяца. Как отец я испытываю чувство гордости. Он такие задачи серьезные выполняет. Но есть и переживание, и волнение. Такие смешанные чувства», — рассказал отец одного из военнослужащих Дмитрий.

Напомним, Челябинская область организовала регулярные поставки гуманитарной помощивоеннослужащим в зону спецоперации и жителям Донбасса.