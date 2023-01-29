Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких

Жители региона смогли увидеть и услышать своих сыновей, мужей и отцов

Военнослужащие из Челябинской области, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, смогли увидеться со своими родственниками в режиме телемоста. Специальные места для общения для родителей, жен и детей бойцов организовали в военном комиссариате региона, сообщает «ТВ Звезда» со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Увиделся с родней, очень рад был всех видеть. Спасибо, что помните про нас, мы скоро приедем»,— цитирует издание военнослужащего с позывным «Астах».

Некоторые южноуральцы отметили, что их сыновья заметно повзрослели, отправившись воевать, а также сообщили, что испытывают чувство гордости за них. Многие также выразили уверенность в том, что военнослужащие чувствуют их поддержку, что сказывается на их эмоциональном состоянии.