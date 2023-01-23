Жители Красноармейского района передали три тоны гумгруза бойцам в Воронежскую область

Сбор для воинов-земляков организовали в редакции местной газеты «Маяк»

С бойцами в Воронежской области встретился глава Красноармейского района Сергей Сергеев. Вместе со своими коллегами он передал военным расходные материалы, продукты питания, теплую одежду и многое другое. Все это за две недели собрали более 200 неравнодушных жителей, коллективов учреждений, депутатов, предпринимателей, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».



«Мы, гражданские, все достаточно далеки от полного представления о том, что происходит сегодня в территориях выполнения СВО. Зона ответственности российских бойцов действительно велика и по линии соприкосновения с противником, и по напряженности. Нам удалось пообщаться с мобилизованными земляками, почувствовать их героический настрой, пожать руки мужественным парням и понять: они готовы защищать Родину! А та гуманитарная поддержка, которая вчера, сегодня и завтра поступает к ним из Красноармейского района — настоящий глоток свежего воздуха от родных и близких»,— поделился Сергей Сергеев.

Доставить гумпомощь сложнее, чем может показаться. Команды регулярно меняют места дислокации, связь с ними поддерживают волонтеры. На то, чтобы бойцы из Красноармейского района получили посылки, ушло три дня. Но зато удалось вручить важный груз даже тем бойцам, с которыми не удавалось связаться несколько месяцев.