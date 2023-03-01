Дневник бойца и стихи от матери: вторую партию челябинских газет отправили в зону СВО

Каждую весточку из дома участники спецоперации встречают с трепетом и благодарностью

«Ты не спишь ночами, чтобы спокойно спали мы. Ты бесстрашно идешь в дозор, сжимая крепко автомат. Помни, что мы тебя сильно любим, скучаем и ждем! Береги себя, любимый! С любовью, жена, сынуля и дочка».

Это фрагмент письма из районной газеты, которую вместе с другими изданиями Челябинской области отправили второй партией в зону специальной военной операции. Душевные письма и последние новости из родных мест направили бойцам ко Дню защитника Отечества. Редакция информационного агентства «Первое областное» собрала самые трогательные публикации.

Всего на линию фронта отправили семь тысяч экземпляров районных и городских газет. О том, как готовились выпуски, редакторы изданий рассказали информагентству ранее.

А что прочитают бойцы на передовой — в нашей подборке.

Отправку газет провели централизованно

Газета «Звезда» Агаповского района рассказала историю про 60-летнего добровольца из поселка Светлогорского. Александр с начала специальной военной операции принял решение участвовать в ней. Ему несколько раз отказывали — мол, возраст уже не тот. Но он был настойчив, прошел медицинскую комиссию и убедил, что сможет быть полезным на фронте. В конце августа его зачислили в добровольческий батальон «Южноуралец». Попал в связисты. Ему доверили водить КамАЗ, оборудованный средствами связи.

«Наша задача была обеспечивать стойкую и непрерывную связь между подразделениями для управления войсками. При этом уметь быстро маскироваться — как в поле, так и в условиях городской застройки. Свою машину я назвал „магнит для натовских ракет“. Командир отметил меткость выражения. Не спрячешься — жди беды», — рассказал доброволец.

Александр вернулся домой в отпуск.

«Учитывая мой возраст, мне мои командиры сказали: „Повоевал — и хватит“. Поэтому останусь дома, вернусь к своей работе в МЧС, да и в Совете депутатов Светлогорского поселения, в котором я председатель, работы хватает», — рассказывает боец.

А жительница поселка Гумбейского Нагайбакского района Надежда Сергеева каждый день вяжет по паре носков для военных Донбасса. Журналистам местной газеты «Всходы» пенсионерка рассказала, что за зиму связала уже 34 пары, а в планах — связать 50 пар.

С пенсии Надежда Сергеева покупает пряжу в районном центре, куда специально за материалом возит ее муж. В каждую пару носков Надежда Викторовна кладет листки с молитвами.

«Молитва защитит, носки согреют и Господь сохранит. Пусть это будет для них оберегом», — говорит женщина.

«Привет. Жив, здоров», — такие сообщения один раз в неделю отправляют сыновья Александр и Павел Морозовы своим родителям в Брединский район. Когда Александру пришла повестка, Павел отправился с братом в Донбасс добровольцем. Их мама Нина Морозова решила навестить своих сыновей на линии фронта. Журналистам газеты «Сельские новости» она рассказала, что решение было принято, когда братья служили в одном подразделении.

«До обозначенного пункта я добиралась на поезде. Меня встретили военные и довезли на машине до нужного места. С сыновьями виделась почти двое суток. Даже получилось побаловать их своей едой, которую приготовила там, на месте. С собой я брала сумку с теплыми вещами. Накануне ребята из подразделения попросили вязаные манишки. Мы с сестрой связали несколько. Я взяла немного теплых вещей из штаба #МЫВМЕСТЕ. Мои мальчишки были очень рады посылкам из родного дома и даже потом отправили мне фото с носочками», — рассказывает Нина Морозова.

Газета «Новая жизнь» опубликовала репортаж из Донбасса от главы Еманжелинского района Евгения Светлова. Он сопровождал гуманитарный груз для еманжелинских бойцов. Своими фотографиями и впечатлениями глава района делился в сообщениях с редакцией.

«Усть-Катавская неделя» опубликовала дневник бойца с позывным «Боксер». Он родился и вырос в Усть-Катаве. Еще будучи солдатом-срочником, подписал контракт, и теперь более десяти лет он — кадровый военный. С самого первого дня спецоперации «Боксер» находился в зоне СВО, свои заметки он ведет в телефоне. Мужчина отдал записи журналистам газеты для публикации.

Напомним, про инициативу губернатора Алексея Текслера об отправке газет для бойцов СВО депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала коллегам в Москве.

«Вы не представляете, насколько важно для участников спецоперации понимать, что в то время, пока они защищают родину, об их семьях заботится государство и региональные власти», — обратилась к другим депутатам Яна Лантратова.

По словам депутата, эту акцию уже поддержали десятки других регионов России.



Фото: ИА «Первое областное», редакции газет «Новая жизнь», «Звезда», «Всходы», «Усть-Катавская неделя», «Сельские новости»