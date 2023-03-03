Эпистолярный роман. История любви бойца СВО и жительницы Магнитогорска

Контрактник и активистка волонтерского штаба познакомились в переписке, выбирая тушенку

Романтичную историю любви журналисту из Магнитогорска рассказал военнослужащий специальной военной операции. Житель города металлургов нашел свою вторую половину в соцсетях, будучи на передовой. Магнитогорская активистка штаба волонтеров попросила незнакомца из общего чата помочь с выбором продуктов для формирования гуманитарной помощи. Рассказ о том, как банки тушенки стали поводом для развития серьезных отношений, записала журналист «Магнитогорского рабочего» Ирина Чурилина.

Александр — профессиональный военный. Об армии мечтал еще мальчишкой. Признается, что всегда хотел быть защитником, оправдывая свое имя Александр. Повзрослев, работал в различных силовых структурах. Но именно армия стала стихией, где он, наконец, смог почувствовать себя на своем месте.

«Армия меня научила ценить жизнь, не только свою, но и даже абсолютно незнакомого мне человека. Начинал службу в Сибири, а сейчас служу по контракту», — коротко описывает свой боевой путь солдат.

В зону СВО отправился, следуя воинскому долгу: работа такая — Родину защищать. Вот только не мог даже предположить, что именно там, на передовой, неожиданно найдет свою вторую половину. Нет, не на освобожденных территориях и не в ряду военных подруг, а в интернет-чате.

Он — в Донбассе, она — за тысячи километров, в его же родном городе Магнитогорске. Он — боец, она — активистка, волонтер, собирает помощь для российских солдат, участвующих в боевых действиях. Их общая история началась с обычного сообщения.

«Здравствуйте, Александр! Подскажите, какую тушенку лучше покупать для бойцов на фронт?» — написала девушка случайному участнику чата, увидев фотографию военного. После этого было много сказано и написано, но эту первую ее фразу Саша хорошо запомнил. Теперь при удобном случае шутит, что сразу влюбился, как только она обратилась к нему с «этой тушенкой». Александр тогда ответил на сообщение симпатичной незнакомке. Слово за слово — завязалась переписка: «Какая погода? Что нового в Магнитогорске? Как настроение?». Солдата интересовало все. Она отвечала. День, другой, третий — их сообщения не прекращались. Темы уже давно перетекли в личное русло.

Оказалось, между ними много общего: музыка, вкусы, взгляды. Но главное: она — одна и он одинок. Оба с израненными сердцами после прежних отношений. Александр и его избранница и сами не заметили, как за столь короткий срок стали очень близки, несмотря на то, что их связывала лишь электронная переписка. Когда он долго не писал, ее сердце начинало стучать быстрее, волнение не покидало ни на минуту, а время тянулось как вечность. Когда она не отвечала сразу, наступала очередь волноваться Саше.

Ничего не поменялось и сейчас: она по-прежнему с замиранием сердца ждет его сообщений или редких звонков, а Саша беспокоится за нее.

Боец не скрывает, что поначалу даже испугался своих сильных чувств и удалил ее из друзей в своем аккаунте, чтобы не было возможности написать.

«Думал, что для нее будет так лучше, не каждая найдет в себе силы ждать военного. Тогда я и сам окончательно понял, что уже не могу без нее», — рассказывает Александр.

Влюбленная девушка догадалась о переживаниях парня и дала ему знать через знакомых, что очень волнуется за него и хочет с ним поговорить. Тогда они и расставили все точки над «и» и, наконец, признались друг другу в своих чувствах.

«На расстоянии быть, конечно, сложно. Не можешь ни обнять, ни поцеловать... Элементарно не можешь даже просто прижать к себе и сказать, что все будет хорошо», — объясняет ситуацию солдат.

На фронте бойцам нелегко. Но любовь в сердце, говорит Александр, умножает силы и толкает вперед.

«Это сильнейшая мотивация стать героем, во что бы то ни стало победить и вернуться домой», — говорит он.

Александр и его возлюбленная всячески оберегают свои отношения и стараются скрывать чувства не только от посторонних глаз, но даже и от многих знакомых. Поэтому и рассказать свою романтическую историю согласились при условии, что не назовут своих полных имен. Их отношениям всего четыре месяца, но коротким срок выглядит только со стороны. Для Александра и его невесты день идет за год — ведь он в зоне боевых действий каждый миг рискует своей жизнью.

«О совместном будущем мы, конечно, уже задумывались, а иначе для чего все это? А о свадьбе поговорим, уже когда вернусь и буду рядом», — говорит Саша.

Приехать домой в Магнитогорск на побывку Александр пока не может — условия контракта не позволяют. Возлюбленная готова приехать к нему, но он против. Считает, что это очень опасно. Оба влюбленных с нетерпением ждут первой встречи. Защитник Александр уже точно знает, какие слова скажет ей, как только выйдет из автобуса:

«Ну, привет, любовь моя! Мы прошли через многое и теперь вместе».