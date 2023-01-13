Алексей Текслер поручил доставлять челябинские газеты в зону СВО

Губернатор призвал местные СМИ поддержать акцию

Челябинские печатные СМИ будут отправлять газеты военнослужащим, которые находятся на передовой. Акцию инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, с просьбой поддержать ее он обратился к журналистам в ходе встречи 13 января.

«Мы хотим на постоянной основе передавать газеты на передовую нашим ребятам. Можно, конечно, если там есть связь, информацию получать. Но я совершенно уверен, что читать газеты те, которые ты привык читать дома, — это, знаете, как книжку читать... Электронные книги хорошо, но прикоснуться к настоящей странице — это совершенно другая история. Поэтому я уверен, что эта постоянная акция тоже будет иметь хороший позитивный отклик. Надеюсь на вашу поддержку», — призвал Алексей Текслер представителей СМИ Челябинской области.

Районные газеты уже откликнулись на призыв. Печатные издания готовы разместить в ближайших выпусках письма для солдат. Они предлагают всем желающим написать послания для бойцов и прислать в редакцию.

Напомним, днем 13 января губернатор вручил награды победителям региональных журналистских конкурсов и поздравил работников СМИ с Днем печати.