В зону СВО отправили семь тысяч газет из Челябинской области

По инициативе губернатора подготовили спецвыпуск

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера подготовлен специальный выпуск городских и районных газет, который доставят нашим бойцам в зону СВО. В составе очередной партии гуманитарной помощи отправили семь тысяч экземпляров газет, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Спецвыпуски печатных изданий районных и городских газет рассказывают о поддержке семей военнослужащих, деятельности волонтеров, а также публикуют письма школьников и обращения ветеранов к южноуральским бойцам.

Напомним, с такой инициативой выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ее подхватили 38 местных печатных средств массовой информации.

«Ведь там, на передовой, южноуральские герои, получив теплый привет со своей малой родины, не только смогут узнать последние новости своего города или района, но и быть уверенными в том, что дома их помнят и ждут, в том числе и земляки, готовые оказать и помощь, и поддержку», — прокомментировала председатель ассоциации городских и районных газет «Пресса» Челябинской области Светлана Ушакова.

Редакции районных газет уже планируют новый спецвыпуск для отправки, который приурочат ко Дню защитника Отечества 23 февраля.