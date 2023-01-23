Челябинская область отправила подшефным городам ДНР дорожную технику

Очередной гуманитарный конвой выехал из столицы региона

Из Челябинска утром 23 января отправился конвой с гуманитарной помощью в подшефные города Донецкой Народной Республики — Ясиноватую и Волноваху. Кроме 20-тонной фуры с продуктами питания и стройматериалами, на Донбасс уехала спецтехника для очистки дорог. Груз сформирован по запросам жителей и мобилизованных земляков, передает корреспондент ИА «Первое областное».





О новых для южноуральских гумконвоев комбинированных дорожных машинах рассказал Евгений Субачев — гендиректор завода «СпецАгрегат», производящего эту технику.

По одной машине отправились в Ясиноватую и Волноваху. Техника в подшефных городах появится самая современная, построенная на базе грузовиков «Урал». Машины нужны для содержания дорог как зимой, так и летом. Они оборудованы всем необходимым: устройством для разбрасывания пескосоли, щетками для очистки асфальта.

«Отправляется еще третья машина — УАЗ. Купили мы его на деньги, которые раньше ежегодно тратили на корпоратив на заводе. Это тыловая машина, на ней можно перевозить раненых или доставлять снабжение. Маленький грузовичок может вовремя оказаться в нужном месте», — поделился гендиректор «СпецАгрегата».





По словам Евгения Субачева, в сборе приняли участие сотрудники многих предприятий области. Гуманитарную помощь формировали по запросам мобилизованных земляков.





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