Отправят ли школы Челябинской области на дистант из-за вспышки коронавируса

За последние сутки инфекцию диагностировали у 74 школьников

На этой неделе статистика заболеваемости коронавирусом в Челябинской области подтвердила предположения медиков о том, что в пятую волну пандемии особенно восприимчивыми к новой инфекции окажутся дети.

Всего за неделю общее число заражений выросло втрое. Так, в понедельник, 17 января, Минздрав Челябинской области сообщил о 200 заболевших, среди которых было четверо школьников. А уже в воскресенье, 23 января, подтверждены 592 свежих случаев заражения, в том числе 74 случая среди школьников.

Впрочем специалисты уверены: школьники часто болели и раньше, просто у многих переболевших коронавирус не был диагностирован официально и протекал с внешними симптомами ОРВИ.

«Сомнений нет, что многие дети уже переболели коронавирусом под маской ОРВИ», — говорит главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик.

Для таких ребят, по словам Бабик, риск заразиться коронавирусом во время пятой волны существенно ниже.

ВИНОВАТ «ОМИКРОН»?

Как таковой статистики по «омикрону» в Челябинской области нет. Это связано со сложностью определения вируса. Все заразившиеся новым штаммом включены в общее число заболевших.

«Биоматерал для выявления нового штамма мы направляем в Институт Роспотребнадзора в Тюмени. Собственно так регион и узнал о появлении первого пациента, зараженного „омикроном“. Помимо самой беременной женщины, у которой обнаружили „омикрон“, в ее семье коронавирусом болели другие люди. Их анализы на типирование не направлялись. Но всем понятно, что эти случаи заражения связаны. Так как семья никуда из региона не выезжала и заразилась на Южном Урале, следует вывод, что случаев „омикрона“ в Челябинской области больше», — говорит заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Специалисты обращают внимание, что фактическая заболеваемость «омикроном» превышает и будет превышать данные официальной статистики. Однако это ни на что не влияет, так как схема лечения при штамме «дельта» и при «омикроне» одна.

КАК РАСПОЗНАТЬ КОВИД, И ЧЕМ ОН ОПАСЕН

С приходом нового штамма распознать коронавирус у детей стало еще сложнее. Даже у взрослых болезнь маскируется под ОРВИ. Вместо потери обоняния на первый план выходят такие симптомы, как насморк, кашель, головные боли на фоне небольшой температуры. Впрочем течение болезни очень индивидуально.

«Мы не можем сказать, что ковид у детей протекает легко. Болеют дети по-разному, и порой тяжело. А осложнения болезни могут привести к инвалидности», — говорит главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик.

Не исключение и «омикрон». Например, в Москве новый штамм вызвал рост случаев госпитализации среди детей.

«Новый штамм коронавируса „омикрон“ может вызывать разные формы течения болезни. Например, в Москве увеличилось количество детей с бронхиолитами, которые требуют госпитализации. Поэтому мы готовимся к увеличению случаев госпитализации среди детей», — предупредила главный детский инфекционист Челябинска Елена Корнеева.

КАК БУДУТ УЧИТЬСЯ ДЕТИ

Распространение «омикрона» среди детей может потребовать введения дистанционного обучение в школах. Такой вариант развития событий не исключила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Но вероятнее всего в школах начнут объявлять карантин для отдельных классов, параллелей и школ.

«Каких-то специальных правил для объявления карантина по коронавирусу нет. Пока мы ориентируемся на общие правила, разработанные на случай подъема ОРВИ и гриппа. Если в классе отсутствуют 20% детей, класс распускается на карантин. То же самое с параллелью и школой», — говорит заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

Сегодня при выявлении ковида в школах на изоляцию отправляют только близкое окружение школьника — это сосед по парте и соседи по столику в столовой. С приходом более контагиозного «омикрона» этот круг могут расширить. Но пока четких инструкций на этот счет нет.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Власти уже призвали работодателей переводить сотрудников на дистант. Детские сады и школы, техникумы и вузы продолжают работать в обычном режиме. Однако в вуза уже заявили, что после зимней сессии непривитых студентов отправят на дистанционное обучение.

В ближайшее время на Южной Урал поступит вакцина «Спутник М» для подростков. Ей можно привить детей старше 12 лет. Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что вакцинировать детей будут, скорее всего, прямо в школах. Такой вариант наиболее предпочтителен, так как обезопасит детей от контактов с больными, которые приходят к доктору, в поликлинике.

Для защиты детей помладше должно привиться их взрослое окружение. Это снизит риск заражения от родителей.

Также дети должны, как и взрослые, носить маски в общественном месте, мыть руки и избегать встречи с больными людьми. А при первых признаках заболевания: при появлении температуры или насморка, кашля, — оставаться дома.

Между тем Союз педиатров России предупредил родителей об ответственности за детей в пандемию.



Чем новая мутация коронавируса «омикрон» отличается от штамма «дельта», объяснил главный пульмонолог Челябинской области, доктор медицинских наук Владимир Антонов.



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