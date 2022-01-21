В Челябинской области подхватившие «омикрон» дети могут попасть в больницу с бронхиолитом

Это заболевание не лечится дома и требует госпитализации

Появление «омикрона» на Южном Урале приведет к подъему госпитализации среди детей. Такой прогноз во время брифинга по ковиду в пятницу, 21 января, дала главный детский инфекционист Челябинска Елена Корнеева.

«Новый штамм коронавируса „омикрон“ может вызывать разные формы течения болезни. Например, в Москве увеличилось количество детей с бронхиолитами, которые требуют госпитализации. Поэтому мы готовимся к увеличению случаев госпитализации среди детей», — заявила Елена Корнеева.

По словам доктора, шанс заразиться у детей довольно высокий. Это может произойти и внутри детского сада или школы. А также — дома, куда инфекцию с работы или из магазина, из общественного транспорта принесут взрослые.

Инфекционист также напоминает, что для детей опасна не только сама болезнь, но еще и отдаленные последствия коронавируса. Могут возникнуть неврологические и сердечно-сосудистые проблемы, а спустя месяцы после выздоровления у ребенка может развиться опасное мультисистемное воспаление.

Корнеева призывает родителей прививать подростков — вакцина «Спутник М» для детей старше 12 лет вот-вот поступит на Южный Урал. Кроме того, прививаться самим, чтобы не возникали семейные очаги заболевания.

Напомним, бронхиолит — это острое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, при котором происходит закупорка бронхиол (малых бронхов) и затрудняется дыхание, особенно выдох. Бронхиолит начинается как простуда — с насморка, легкого кашля и повышенной температуры. Через день или два кашель может усилиться и ребенок начнет дышать чаще и с хрипами.

Между тем Союз педиатров России предупредил родителей об ответственности за детей в пандемию.

Челябинская область ждет первую поставку вакцины «Спутник М», которую можно применять для защиты подростков с 12 лет. До 15 лет вакцинировать подростков будут с письменного разрешения родителей или законных представителей. А уже с 15 лет ребенок может принимать решение о вакцинации самостоятельно.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что вакцинировать детей будут, скорее всего, прямо в школах. Такой вариант наиболее предпочтителен, так как обезопасит детей от контактов с больными, которые приходят к доктору, в поликлинике.