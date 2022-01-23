В Челябинской области 74 школьника заболели коронавирусом за сутки

Всего COVID-19 заразились почти 600 южноуральцев

На утро 23 января в Челябинской области официально зарегистрировано 154340 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, положительный результат ПЦР-теста за минувшие сутки получили 592 человека, в том числе 74 школьника.

Ежедневно коронавирусом заболевает все больше школьников. Так, по данным Минздрава, на 22 января их было 52, еще днем ранее — 15 учеников. 20 января ПЦР-тест был положительным у восьми школьников.

«На сегодняшний день в больницах на лечении остаются 3942 пациента. Те граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего за период пандемии выздоровели и выписаны из ковидных госпиталей 142659 человек. За прошедшие сутки выписаны 334 южноуральца.

«За последние сутки от COVID-19 скончались семь человек»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

С начала пандемии медиками исследовано 5 252 099 ПЦР-тестов. За последние 24 часа взято 14739 анализов.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, а также в торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. С полным списком адресов и графиком работ передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.