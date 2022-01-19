Челябинская область ждет несколько тысяч доз вакцины «Спутник М»

Подростков старше 12 лет планируют прививать от ковида уже в ближайшее время

«У нас пока нет данных о том, когда вакцина для подростков „Спутник M“ поступит в регион и в каком количестве. Но мы ее очень ждем. Было объявлено, что вторая партия вакцины должна выйти в гражданский оборот 17 января. Надеюсь, что на этой или на следующей неделе данные по подростковой вакцине будут»,

— рассказала Ирина Гехт.

«Скорее всего, вакцинация будет организована в школах, чтобы не водить детей в поликлиники. Предварительно проведем всеобщее родительское собрание с приглашением врачей, чтобы они провели разъяснительную работу»,

— добавила Ирина Гехт.

Челябинская область заказала несколько тысяч доз вакцины «Спутник М» для вакцинации подростков с 12 лет. Ее поступления в регион ожидают в ближайшее время. Об этом в среду, 19 января, сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт на брифинге по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионе.По словам первого заместителя губернатора Челябинской области, регион заказал несколько тысяч доз вакцины. Делать прививку подросткам будут в добровольном порядке. До 15 лет — с разрешения одного из родителей или законного представителя, а с 15 лет принять решение о постановке прививки подросток может самостоятельно.Европа, по словам Ирины Альфредовны, уже начала прививать маленьких детей. С приходом «омикрона» они вошли в группу риска. В целом среди детей младшего школьного возраста и подростков рост заболеваемости прогнозируется до 15%. Такого при предыдущих штаммах не было, и для системы здравоохранения это станет серьезным вызовом. За счет бюджета Челябинской области уже закупают препараты в том числе для детей и готовят для несовершеннолетних койки на ковидных базах Запаса лекарств от ковида на госпитальных базах и в поликлиниках Челябинской области хватит на два месяца. Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов в преддверии пятой волны пандемии, которая вызвана «омикроном».

Еще одним важным решением властей в Челябинской области стало открытие ковидных поликлиник в Челябинске и Магнитогорске. Все обратившиеся смогут сделать в них экспресс-тест на коронавирус и уже через 15 минут узнать результат анализа, получить при необходимости лекарства и дистанционно открыть больничный лист. Первых пациентов учреждения примут 26 января.

В Челябинской области выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Новый штамм, как рассказал бывший главный эпидемиолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов, отличается от предшественников высокой скоростью распространения, коротким инкубационным периодом, умением «уходить» от защитных антител и специфическими особенностями течения болезни. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

Также челябинцев призывают не затягивать с обращением к докторам в пандемию. Важно начать лечение в первые семь дней болезни.